Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi sono i figli di Mara Venier, la conduttrice televisiva amatissima dal grande pubblico. La regina della Domenica In di Raiuno è mamma di due figli nati da due store d’amore diverse. La prima figlia, Elisabetta Ferracini, è nata dall’amore tra Mara Venier e Francesco Ferracini, un attore incontrato a Roma nel lontano 1968. Prima di sposarsi, i due hanno una figlia che proprio come la mamma si è fatta conoscere ed apprezzare come conduttrice in Rai di un programma di grande successo come “Solletico”. Giovanissima debutta nel 1991 nella serie tv “Chiara e gli altri” e pochi anni dopo è scelta per condurre Tutti a casa e Sanremo Giovani su Rai 1.

La grande popolarità arriva con “Solletico”, programma per bambini che ha presentato per diversi anni. Qualche anno dopo approda a “Domenica In” come co-conduttrice, ma ad un certo punto decide di lasciare il mondo della televisione per dedicarsi principalmente alla radio.

Chi sono Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, i figli di Mara Venier: il rapporto con la madre

Non solo Elisabetta Ferracini, visto che Mara Venier è anche mamma di Paolo Capponi, il figlio nato dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi. Sicuramente è il meno “famoso” di casa, visto che sono davvero pochissime le informazioni pervenute sulla vita di Paolo. Quello che possiamo dirvi che ha regalato alla zia Mara la grande gioia di diventare nonna per ben due volte di due nipoti. Tra questi c’è Claudio a cui la conduttrice è legatissima e di cui parla spesso sui social. Tra i due all’inizio i rapporti non erano dei migliori, visto che Paolo ha vissuto a lungo con il papà e la nuova compagna. Una distanza che ha fatto crescere muri e silenzi che i due hanno deciso di abbattere e superare.

Oggi sono molto uniti e il riavvicinamento tra i due c’è stato proprio con la nascita del secondo nipote Claudio che ha permesso ad entrambi di superare il passato e scrivere un nuovo capitolo di vita nel presente.