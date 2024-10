Il cuore di Mara Venier batte non solo per il marito Nicola Carraro, ma anche per i figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi. La primogenita è nata dalla storia d’amore che la conduttrice ebbe con Francesco Ferracini, sposato quando la showgirl aveva soli diciassette anni. La figlia di Mara Venier ha intrapreso la stessa strada di mamma nel mondo della tv, debuttando nel 91 nella sere televisiva Chiara e gli altri su Italia 1. Poi la conduzione di Tutti a casa e Sanremo Giovani su Rai 1 e ancora, Solletico e la co-conduzione di Domenica In.

Per quanto concerne la vita sentimentale, è stata impegnata con Carlo Longari, poi ha sposato il dirigente Rai Pier Francesco Forleo, venuto a mancare nel 2023 a causa di una malattia. Il secondogenito Paolo, invece, è nato dalla storia tra Mara Venier e Pierpaolo Capponi. Del figlio di Mara non si hanno moltissime informazioni, ma la conduttrice gli è molto legato, così come è legata ai nipoti.

Mara Venier rivela: “Figli e nipoti non avranno problemi in futuro, ho pensato io a loro”

E proprio in questo senso, Mara Venier ha raccontato di aver già pensato ai figli e al futuro dei nipoti. “Ho comprato casa a tutti i miei figli e nipoti”, annuncia la conduttrice, che sottolinea di aver pensato anche al nipote più piccolo, Claudio, di sei anni. “Per me spenso poco o nulla, spendo invece per i miei figli e miei nipoti”, ha detto.

“A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo Iaio ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”, ha detto felice e soddisfatta Mara Venier. Insomma, i suoi figli e i suoi nipoti possono dormire sonno tranquilli.

