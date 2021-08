Elisabetta Gregoraci, abito bianco trasparente a Battiti Live 2021/ Marca e prezzo

Anche per la quarta puntata di Battiti Live 2021, Elisabetta Gregoraci predilige il Made in Italy. Nel corso degli scorsi appuntamenti dello show musicale di Italia 1, la conduttrice è riuscita a stupire il pubblico con look sensuali e coloratissimi, contraddistinti da particolari tagli o scollature. Questa sera Elisabetta torna a lasciare tutti senza fiato con un abito dal sensuale effetto vedo-non vedo. Un abito bianco, aderente e dall’ampia scollatura. Un abito perfetto per la fisicità della conduttrice, reso ancor più intrigante dal particolare effetto trasparente. Ma di che marca è, dunque, l’abito indossato dalla Gregoraci nella quarta puntata di Battiti Live 2021? Si chiama Genny il marchio tutto italiano portato sul palco di Otranto dalla conduttrice. Nato nel 1962, si trova oggi sotto la direzione artistica di Sara Cavazza Facchini. Eleganza e particolarità si mescolano in egual modo in questo abito dal costo di 1000 euro. Esistono, inoltre, altre varianti del vestito il cui prezzo può anche superare il prezzo prima indicato.

Elisabetta Gregoraci/ La foto con Flavio Briatore riaccende il gossip: "Coppia unica"

Ecco alcune foto di Elisabetta Gregoraci con l’abito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

LEGGI ANCHE:

Elisabetta Gregoraci/ Dopo la hit 'Anno Zero' rivela “Sono andata a scuola di canto”Mr Rain e Elisabetta Gregoraci hanno avuto un flirt?/ La verità è che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA