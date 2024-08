Giulio Fratini non è solo un flirt estivo, come è stato riportato da diversi settimanali di gossip. Si va ben oltre la semplice cotta estiva. A tutti gli effetti è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci e, come si nota da diverse foto che sono apparse in rete, i due sono proprio affiatatissimi. Sulla cresta dell’onda proprio perché è il nuovo amore della Gregoraci, Giulio Fratini sarà ospite a Tilt, show di Italia Uno di Enrico Papi, in onda nella serata di domenica 18 agosto.

È riconosciuto per essere uno tra gli under 30 di maggior rilievo nel mondo dell’imprenditoria al tempo dei social. È bello, ha un sorriso smagliante, un fisico atletico ed ha avuto la possibilità di entrare a gamba tesa nella vita di Elisabetta Gregoraci, dato che Giulio Fratini è stato il primo uomo veramente importante che ha fatto breccia nel cuore della showgirl dopo la separazione con Briatore. In questi giorni, la neo coppia si sta godendo un po’ di sano relax al mare e non mancano sorrisi complici, abbracci e baci bollenti. Una cosa è certa: con Fratini, la Gregoraci ha ritrovato il sorriso.

Giulio Fratini, un amore a gonfie vele con l’ex moglie di Briatore

“Il destino ci ha fatto incontrare”, ha rivelato la showgirl in un’intervista sul settimanale di Oggi, pubblicata nel mese di luglio. Oltre a parlare dei suoi prossimi impegni in tv, si scioglie e racconta anche come è nato l’amore con Giulio Fratini. “Mi ha aiutato a scaricare le valigie, poi mi ha scritto un messaggio privato su Instagram. Credo proprio che sia opera del destino”, rivela al settimanale. “Non solo una donna facile. Ora voglio qualcosa di più dalla vita. Voglio essere vista dagli uomini per la donna che sono”, confessa.

Giulio Fratini ha tutte le carte in regola per essere un amore intenso e da favola per la bella Elisabetta Gregoraci. Lui è nato nel 1992. Di professione è imprenditore anche se è conosciuto per la sua vita sentimentale molto travagliata. Ha viaggiato molto tra Milano e Londra, e i settimanali di gossip lo conoscono bene dato che, in passato, è stato il fidanzato di Roberta Morise e di Raffaella Fico. Dopo presunti avvistanti, è stata la Gregoraci a rompere il silenzio in merito alla loro relazione.

Giulio Fratini, l’imprenditore che è nella classifica di Forbes

È una persona molto affabile, di bell’aspetto ed è un (ricco) imprenditore. Così di successo che, secondo la classifica stilata da Forbes, è uno degli imprenditori under 30 che più si sono distinti nel 2020. Un titolo che ha permesso a Giulio Fratini di guadagnare consensi anche sui social. Complice le sue love story da copertina, oggi conta su Instagram quasi 31mila follower. Un numero non da poco per una persona che da poco si imposta nel settore. È il CEO della holding Belvedere Angelico, specializzata in hotel di lusso e in energie rinnovabili.