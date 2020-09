Elisabetta Gregoraci: “Briatore e Naomi Campbell? Non sono gelosa”/ “Però in Kenya..”

Alfonso Signorini stuzzica Elisabetta Gregoraci nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. Alla conduttrice mostra infatti il tweet pubblicato dal suo ex Flavio Briatore qualche giorno fa, che mostra una foto insieme a Naomi Campell, sua note ex. Signorini svela che è andata a trovarlo pochi giorni fa a Montecarlo, ma la Gregoraci fa subito chiarezza. “Non sono mai stata gelosa di Naomi, neanche quando ero fidanzata con Flavio Briatore. Lei ha poche persone su cui può contare, e una di queste è proprio Flavio.” Tuttavia la Gregoraci fa un tuffo nel passato e ricorda una volta in cui con la Campbell ha invece litigato e anche molto.

Elisabetta Gregoraci: “Io e Naomi abbiamo litigato dopo 15 giorni!”

“Io ho litigato con lei dopo 15 giorni, è successo di tutto!” racconta Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Poi continua: “Dopo ci siamo chiarite. Io però ho fatto la mia prima vacanza in Kenya, eco fidanzata con Flavio da due mesi, era Capodanno. Lui dà giustamente il bacio della mezzanotte a me e lei è andata su tutte le furie, ha fatto un gran casino! Poi ha preso le valige ed è andata via. Questa è Naomi.” Spiega però che, da allora, le cose sono cambiate molto: “Ai tempi ho fatto un po’ di pulizia, adesso può fare quello che vuole.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA