Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano sono una nuova coppia? Beccati in vacanza insieme

Cosa ci fanno Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano in vacanza insieme? E, soprattutto, cosa ci fanno l’uno tra le braccia dell’altra? Sono queste le domande che nascono di fronte alle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Diva e Donna, che mostrano proprio la celebre conduttrice e l’ex gieffino insieme, in vacanza, in atteggiamenti abbastanza intimi. Foto che sorprendono soprattutto per la situazione sentimentale che entrambi avrebbero in atto.

Né Elisabetta Gregoraci, né Alessandro Basciano sarebbero, infatti, liberi. Certo, il condizionale oggi è d’obbligo viste le immagini pubblicate dal settimanale. La conduttrice è infatti impegnata sentimentalmente con l’imprenditore Giulio Fratini, con cui proprio di recente aveva ammesso che le cose andavano a gonfie vele.

Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano, abbracci e baci al mare?

Parlando invece di Alessandro Basciano, l’ex gieffino e volto di Uomini e Donne ha vissuto una relazione altalenante con Sophie Codegoni, dalla quale ha avuto una figlia, Celine Blue. Relazione che pare sia però giunta al capolinea, a questo punto, definitivo. D’altronde, nelle immagini pubblicate da Diva e Donna, Gregoraci e Basciano sono insieme in vacanza, si abbracciano e sorridono complici, e in una foto in particolare sembrano addirittura baciarsi. Certo, l’angolazione potrebbe ingannare, facendo intendere come un bacio quella che è semplicemente una vicinanza durante un abbraccio. Fatto sta che questa accoppiata sta già infiammando il gossip dell’estate. Non resta che attendere aggiornamenti, magari proprio dai diretti interessati.