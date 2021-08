Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme?/ Mano nella mano a Capri

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? I due hanno trascorso alcuni giorni, insieme al figlio Nathan Falco, a Capri, come testimoniano le foto pubblicate sui social e gli scatti rubati da paparazzi e turisti. “Un bellissimo week-end italiano a Capri”, ha scritto Elisabetta Gregoraci, posando davanti ai faraglioni, su Instagram. Briatore, invece, ha pubblicato un selfie con la ex moglie. Ma non è tutto. L’imprenditore e la showgirl hanno presenziato insieme all’evento Unicef e Luisaviaroma: “Lei vestita di bianco aveva l’aria sognante. E si sono pure tenuti per mano. Da queste scintille è nato il gossip dell’estate: un ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci”, si legge sul settimanale Oggi. Elegantissimi e sorridenti, i due ex coniugi hanno posato insieme davanti ai fotografi della serata. Tra gli ospiti dell’evento anche Orlando Bloom e Katie Perrie, Heidi Klum ed Emily Ratajkowski.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ritorno di fiamma?

Un riavvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore c’è sicuramente stato. Anche se l’imprenditore non ha mai nascosto di tenere molto alla mamma di suo figlio. I due si sono sposati nel 2008 e nel 2010 sono diventati genitori di Nathan Falco. La rottura è stata annunciata nel 2017. “Che il 2021 segni una nuova svolta per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?”, si chiede il settimanale Oggi. Quel che è certo è che i due non hanno paura di mostrarsi insieme come testimoniano le foto social e le uscite pubbliche. Prima della vacanza a Capri, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, sempre insieme al figlio Nathan Falco, hanno trascorso alcuni giorni a Forte dei Morti. “Bellissimi”, a scritto l’imprenditore su Instagram pubblicando una foto di madre e figli. Ritorno di fiamma o solo un grande affetto reciproco?

