Elisabetta Gregoraci, esordio a Battiti Live 2021 tra le polemiche/ “Imbarazzante”

Elisabetta Gregoraci fa il suo esordio sul palco di Battiti Live 2021 con un abito fucsia, firmato Marco Bologna, che, sul web, ha scatenato i complimenti di fan e non solo. L’aspetto della conduttrice è impeccabile, ma per alcuni critici non lo è altrettanto la conduzione. In molti hanno anzi notato che la Gregoraci è sul palco spesso incerta, che legge troppo il gobbo e commette, dunque, un errore di troppo. Emozione? Secondo il web, una professionista come lei non dovrebbe essere così imprecisa. Ecco allora che si leggono commenti come “Che disagio #eligreg che tenta di fare la conduttrice. Imbarazzante. Dovrebbe fare solo la bella statuina, ma siccome ha gli amici potenti l’hanno piazzata li.”; e ancora “È bello vedere che la visibilità del GF Vip ha dato maggiore possibilità in tv a una con le qualità della Gregoraci. Finalmente farà altro oltre a Battiti Live…ah no”.

Elisabetta Gregoraci/ Incidente nel pre-puntata nel viaggio verso la Puglia: “Mai una gioia!”

Non solo critiche per Elisabetta Gregoraci a Battiti Live 2021

Per tanti commenti negativi però Elisabetta Gregoraci ne riceve tantissimi positivi. “Ogni volta mi fai sorridere, mi fai emozionare e mi fai battere forte il cuore e questo perché su quel palco porti la tua anima e il tuo cuore”, ha scritto una fan. “Eccezionale, dai tuoi occhi traspare tutta la passione che metti nel tuo lavoro. Sei unica”, ha invece tenuto a sottolineare un’altra utente.

