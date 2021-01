Elisabetta Gregoraci non fa la quarantena?/ Polemica: al GF Vip di ritorno da Dubai

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 è andato in scena il confronto a tre tra Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi la nuova coppia ha dovuto subire gli “attacchi” dei fan dei Gregorelli. Inoltre la famiglia dell’ex velino ha espresso chiaramente la sua preferenza per Elisabetta, anche se il rapporto con Pierpaolo non è mai decollato dentro la casa. Ma l’intervento di Elisabetta Gregoraci ha suscitato altre discussioni sui social. Taylor Mega, ex gieffina ed ex di Flavio Briatore, ha sollevato alcuni dubbi sulla presenza della showgirl, di ritorno da Dubai in vacanza con il figlio Nathan Falco e l’ex marito: “Ma io mi chiedo… io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Come è possibile che alcune persone, invece, vadano in tv e a fan***o la quarantena?”, ha scritto su Instagram.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip: non fa la quarantena?

Dopo Taylor Mega e i suoi dubbi sulla presenza di Elisabetta Gregoraci, anche Selvaggia Roma ha voluto commentare il confronto tra la showgirl, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffina, che aveva sperato di avvicinarsi all’ex velino durante la sua permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip, ha commentato le parole della famiglia Pretelli che hanno dichiarato di non condividere la scelta del ragazzo di iniziare una relazione con Giulia Salemi. “Pierpaolo caccia le parole. Carattere zero. È ovvio che preferivano Elisabetta. Tuo fratello, oltre a perdere subito il verificato e stare fisso da Barbara, vuole fare anche un programmino… devo dire altro?”, ha scritto sulle sue storie di Instagram durante uno stacco pubblicitario della diretta. Insomma, secondo Selvaggia Roma il fratello di Pierpaolo è solo in cerca di visibilità…



