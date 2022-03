Elisabetta II cancella impegni in agenda: è affaticata/ “Non si mostra in carrozzina”

La Regina Elisabetta II ha cancellato gli impegni ufficiali imminenti in agenda poiché è affaticata dopo essere guarita dal Covid-19. Il suo forfait alle celebrazioni del Commonwealth, all’Abbazia di Westminster, dello scorso 14 marzo, ha creato non poche preoccupazioni. Gli ulteriori rumors in merito ad altri eventi che salteranno hanno ulteriormente aggravato la situazione. “Il calendario verrà drasticamente rivisto”, hanno annunciato da Buckingham Palace, senza dare molte spiegazioni. Esse, tuttavia, sono inevitabilmente da ricondurre ai problemi di salute.

Ci sarebbe, però, un dettaglio aggiuntivo alla questione. Gli acciacchi, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, avrebbero infatti costretto la sovrana a spostarsi su una sedia a rotelle. Non ci sarebbe nulla di strano, dato il suo affaticamento. Il problema è che Elisabetta II non vorrebbe in alcun modo mostrarsi ai suoi sudditi in queste condizioni, per cui avrebbe espresso parere negativo ai suoi collaboratori che le avevano proposto di presenziare agli impegni ufficiali in pubblico ugualmente.

Elisabetta II cancella impegni in agenda: è affaticata. Saltano le celebrazioni per i 70 anni di trono?

La Regina Elisabetta II, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, avrebbe dunque cancellato gli impegni ufficiali in agenda poiché è affaticata e deve spostarsi su una sedia a rotelle. Una condizione in cui non vuole assolutamente mostrarsi. Ci sarebbe in tal senso anche un retroscena. La principessa Margaret, sua sorella, nel 2001 fu ritratta qualche mese prima della morte in una fotografia proprio mentre era in carrozzina. La sovrana non vuole che ciò accada anche a lei.

In molti nel Regno Unito, in questi giorni, si stanno dunque domandando cosa ne sarà delle celebrazioni del Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni di trono. Esse dovrebbero svolgersi a giugno, quando è stata fissata la festa nazionale. La Regina presenzierà oppure anche questa speciale ricorrenza salterà? Non è ancora dato saperlo.

