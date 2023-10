ELISABETTA MUSCARELLO, MOGLIE ANTONIO CONTE/ “Al Tottenham mi è mancata, mia figlia la vittoria più grande”

Antonio Conte, ospite a Belve, ha parlato della moglie Elisabetta Muscarello e della figlia Vittoria. “Non è semplice. La sconfitta te la porti a casa. C’è tanto stress. Tornare a casa e trovare mia moglie e mia figlia però mi fa stare più sereno, in una zona di comfort nonostante il dolore. Mia figlia è la mia vittoria più bella, mi ha fatto capire cos’è veramente l’amore. Nel periodo al Tottenham ho sofferto molto la mancanza della mia famiglia. Vivevo solo per il lavoro, non c’era una valvola di sfogo. Stavo sempre in albergo e al campo”.

Poi l’allenatore ha parlato del suo rapporto con le donne: “Non so se piaccio, mi trovano interessante. Mia moglie dice che le amiche quando mi vedono in panchina pensano sia passionale. Nel complesso mi piaccio fisicamente. Mi do 8. Potrei fare di più. Gli occhi mi piacciono. Non mi piacevano i capelli ma sono intervenuto. Sono stato un precursore dell’autotrapianto. L’ho fatto a Toronto. Era una cosa che mi dava fastidio e l’ho sconfitta”.

Elisabetta Muscarello, chi è la moglie dell’ex ct della nazionale Antonio Conte

Forse non tutti sanno che nella vita di Antonio Conte non c’è solo il calcio e la passione per lo sport. A far battere il suo cuore, ormai da una vita intera, ci pensa la moglie, Elisabetta Muscarello. Ma cosa sappiamo della dolce metà di Antonio Conte? Innanzitutto che è nata a Torino nel 1975 e che si tratta di una donna estremamente riservata. Di lei infatti si hanno pochissime informazioni, questo perché non è un personaggio pubblico e perché ha sempre tenuto la sua vita privata e la sua storia d’amore con l’allenatore Antonio Conte alla larga dai riflettori.

La sua storia d’amore con Antonio Conte pare sia cominciata per puro caso. I due, infatti, si sono incontrati quando lei aveva 15 anni e lui 22, appena trasferitosi a Torino, vivendo uno accanto all’altro. Dopo nove anni di fidanzamento, Elisabetta e Antonio si sono sposati nel 2013 e hanno messo al mondo una figlia di nome Vittoria. Di tanto in tanto, la coppia è finita sui giornali di cronaca rosa per via di qualche tenera paparazzata.

Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte: nella coppia “comanda” lei

È curioso il fatto che, nonostante la fama da vero duro di Antonio Conte nel mondo del calcio, sia sua moglie Elisabetta a detenere il ruolo di vera leader nella loro vita quotidiana, gestendo l’organizzazione della casa e degli impegni familiari.

La coppia condivide una predilezione per una vita tranquilla e discreta, tanto che hanno scelto di mandare la loro figlia Vittoria in una scuola pubblica normale. Questo rafforza l’immagine di una famiglia che predilige un profilo basso nonostante la notorietà del marito, nonché ex allenatore della nazionale italiana. Questa sera, martedì 17 ottobre, Antonio Conte sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve. Chissà se avrà modo di parlare della sua storia d’amore con sua moglie Elisabetta.











