Élite 3/ Anticipazioni: nuove storie degli studenti di Las Encinas, e Miguel Herrán?

I ragazzi di Las Encinas sono tornati e da oggi, 13 marzo, gli abbonati Netflix potranno iniziare la loro maratona di Élite 3. A partire da questa mattina saranno disponibili sulla piattaforma i nuovi episodi, saranno otto, della serie spagnola che continua a raccontare le scandalose storie di Samuel, Omar, Carla, Guzmán, Nadia, Ander, Rebeca con Christian in pole position. La seconda stagione si era aperta con la misteriosa scomparsa di Samuel e ha portato a galla non solo la vera identità della misteriosa Cayetana (Georgina Amorós, figlia della donna delle pulizie della scuola) mentre Nano (Jaime Lorente) è fuggito dopo aver provato a dimostrare di non essere l’assassino, solo il finale della seconda stagione ha fatto venire a galla che la scomparsa di Samuel faceva parte di un piano organizzato da Samuel e Guzmán proprio per scoprire il vero volto dell’assassino di Marina. Che sia stato davvero Polo (Álvaro Rico)?

Élite 3 porterà sullo schermo un nuovo dramma?

E’ il suo ritorno che i fan attendono con più ansia in questo Élite 3 che dovrà chiudere il cerchio intorno agli studenti che quest’anno di diplomeranno e dovranno dimenticare il loro passato ma a quale prezzo? Il trailer della nuova stagione lascia intendere che ci possa essere una nuova tragedia e che questa possa essere proprio l’omicidio di Polo. A quanto pare ogni capitolo racconterà la storia di uno dei personaggi e insieme al dramma non mancheranno nemmeno gli scandali, le relazioni proibite e sentimenti violenti per una delle stagioni più oscure della serie. Come finirà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA