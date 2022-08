Ellen DeGeneres dedica straziante dopo la morte dell’ex Anne Heche/ “Giorno triste”

E’ morta Anne Heche, la dedica dell’ex DeGeneres: “Giorno triste”

E’ scosso il mondo della spettacolo per la morte dell’attrice Anne Heche, venuta a mancare nella giornata di venerdì all’età di 53 anni. Ha lavorato a film molto noti come “Donnie Brasco” e “Sei giorni, sette notti”, la scorsa settimana era rimasta coinvolta in un terribile incidente. E nelle scorse ore, purtroppo, è arrivata la tragica notizia: non ce l’ha fatta. “Anne ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche”, aveva spiegato la famiglia prima di un’ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche, purtroppo letale. In questo momento difficile molte persone famose si sono strette attorno alla famiglia, tra cui la celebre conduttrice Ellen DeGeneres, con la quale la Heche aveva avuto una storia d’amore negli anni novanta.

Elllen DeGeneres vicina alla famiglia di Anne Heche: “Tanto amore per voi”

“Questo è un giorno triste. Mando ai figli, alla famiglia e agli amici di Anne tutto il mio amore” ha scritto Ellen DeGeneres sul proprio profilo Instagram. Un messaggio commosso e sentito, che ovviamente ha fatto il pieno di cuoricini e messaggi di affetto. Quando le due cominciarono a frequentarsi entrambe erano già molto note ma insieme diventarono vere e proprie icone. Insieme per tre anni, nel 2000 decisero di allontanarsi e prendere strade diverse. Tanto amore, anche ora che Anne Heche non c’è più. Ellen DeGeneres ha voluto mostrare la sua vicinanza alla famiglia della ex fidanzata.

