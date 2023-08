Elly Schlein suona alla Festa dell’Unità/ La segretaria del Pd alla chitarra: video virale

Il video di Elly Schlein che suona alla Festa dell’Unità di Castiglione del Lago, in Umbria, è diventato in poche ore virale dopo essere stato diffuso dal Corriere dell’Umbria. È stata una performance a sorpresa per la segretaria nazionale del Partito Democratico, che ha messo da parte per qualche minuto i dibattiti politici dopo avere tenuto il discorso che aveva preparato per l’occasione.

L’esponente dei dem, che ha imbracciato la chitarra elettrica, non era da sola sul palco. A suonare con lei il sindaco Matteo Burico, sempre alla chitarra; il presidente del consiglio comunale e segretario locale del partito, Alessio Meloni, al basso; il presidente dell’associazione I Borghi più belli d’Italia ed ex sindaco, Fiorello Primi, alla batteria.

Elly Schlein suona la chitarra elettrica alla Festa dell’Unità: il video è virale

Non è la prima volta che Elly Schlein suona sul palco, decidendo di stravolgere la scaletta dei suoi appuntamenti politici. Era successo anche lo scorso 25 aprile nel parco di Monte Sole. Ma non solo. L’ultima volta che la segretaria nazionale del Partito Democratico si era esibita era stato in occasione di una ospitata a Stasera c’è Cattelan, su Rai 2.

Quella volta, tuttavia, non aveva imbracciato la chitarra, bensì si era seduta al pianoforte. Il conduttore e l’esponente dei dem, dopo avere a lungo discusso sui diritti dei bambini nati da coppie omosessuali e sul matrimonio egualitario, avevano sfoderato una notevole performance sulle note di Imagine di John Lennon. Questa era stata molto apprezzata dal pubblico, che si era unita a loro cantando il ritornello del brano.

