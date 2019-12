Elodie Di Patrizi “Ecco come ho conquistato Marracash”/ “A cena l’ho invitato io!”

Elodie Di Patrizi e Marracash sono ormai una coppia consolidata. Quello che inizialmente era solo un flirt oggi è infatti una bella storia d’amore che i due artisti amano anche condividere sui social con scatti e video. Ne4l corso di una lunga intervista rilasciata a Grazia, Elodie ha però voluto svelare com’è riuscita a conquistare il rapper 40enne conosciuto grazie alla collaborazione per il brano “Margarita”. È stato infatti proprio grazie al video di questo brano, poi divenuto grande successo e tormentone estivo, che tra Elodie e Marracash è scoccata la scintilla. “Sì, è vero. – ammette la cantante – Quando ho visto arrivare Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui”, sottolinea la bella 29enne, ex volto di Amici.

Elodie Di Patrizi e Marracash: la prima cena insieme, poi..

Un disagio che in Elodie ha fatto nascere una scintilla. Dopo la giornata insieme sul set, è stato però Marracash a fare il primo passo. La Di Patrizi infatti racconta: “La sera, quando sono tornata a casa, mi ha scritto un messaggio molto carino.” Così ha deciso di non farsi scappare questa occasione “Ma poi a cena l’ho invitato io.” ammette. D’altronde “Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore”, confessa la bella cantante, oggi anche testimoniale per Yamamay. Una cena dalla quale ha avuto poi inizio una bella storia d’amore che sta facendo sognare tutti i loro fan.

