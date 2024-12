Pagelle This is me 3a puntata: Alessandro Cavallo talento puro (dentro e fuori)

La terza ed ultima puntata di This Is Me ha inizio con tre pezzi da novanta scoperti proprio grazie ad Amici: Mattia Zenzola, Elodie e Alessandro Cavallo. Le nostre pagelle di This is me, 3a puntata, iniziano con Mattia Zenzola, che è lo stesso ragazzo conosciuto in due anni: ballerino determinato e sicuro sul palco ma timido e riservato quando si tratta di parlare di se. La notorietà non ha cambiato la sua genuinità e questo ci piace. VOTO 8. Una commossa Elodie ammette invece di sentirsi molto diversa dalla ragazza che era ad Amici: “Oggi do meno peso al giudizio della gente. Prima ero rotta, oggi mi riguardo con tanta tenerezza. Sono riuscita a volermi bene, senza vedere quello che gli altri vogliono per me ma a deciderlo da sola.” Sicura e talentuosa, l’evoluzione rispetto ad Amici è ben evidente e lei tiene a sottolinearlo. VOTO 7.

Ballerino di alto livello e grande umiltà, Alessandro Cavallo non elogia se stesso a This Is Me, ma utilizza il tempo a sua disposizione per ringraziare i suoi genitori, presenti in studio, con parole molto toccanti. D’altronde, basta il suo talento a presentarlo. VOTO 9.

Esilarante il momento dedicato ai professori storici di Amici: Garrison, Alessandra Celentano, Rossella Brescia, Kledi Kadiu e Vessicchio. I primi due, in modo particolare, regalano al pubblico uno dei loro ormai ben noti battibecchi, riproposti anche da un filmato mostrato da Silvia Toffanin. Inutile negarlo: solo loro i prof per eccellenza del talent. VOTO 8.

Le nostre pagelle di This Is Me 3a puntata continuano con Enrico Nigiotti, da sempre noto per la sua spontaneità che dimostra di non aver perso. Si commuove per i suoi due figli e si esibisce con sincerità sul palco di Canale 5. VOTO 8. Più riservata Giulia Pauselli: ieri ballerina classica di talento, oggi anche mamma del piccolo Romeo, il cui ingresso in studio ha fatto impazzire il web. VOTO 10 per lui! Esilarante il momento dedicato a Alberto Urso, rimasto quello di anni fa (VOTO 8,5); riservato e timido è invece Sebastian Melo, che preferisce fare sfoggio del suo talento più che delle parole. VOTO 7,5.

Silvia Toffanin promossa a pieni voti

Le pagelle di This Is me si concludono col momento leggero dedicato al trio composto da Riki, Wax e Dustin, ma una menzione particolare va a Silvia Toffanin. La conduttrice difficilmente trattiene le lacrime in vari momenti, mostrando la sua ben nota sensibilità. Dimostra, anche in questo caso, di essere una professionista precisa e garbata, cosa d’altronde sottolineata anche dal compagno Pier Silvio Berlusconi durante la sua sorpresa a This Is Me. (VOTO 10)