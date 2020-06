Elodie difende Sergio Sylvestre e attacca Salvini/ “Piccolo uomo. Sono schifata!”

La performance di Sergio Sylvestre prima della finale di Coppa Italia di Napoli e Juventus continua a far discutere. Tradito dall’emozione, il cantante ha commesso una gaffe durante l’esibizione, un errore che gli è costato tante critiche ma soprattutto tanti commenti razzisti. Parole che hanno toccato anche una sua collega nonché cara amica: Elodie Di Patrizi. La cantante ha non solo preso le sue difese di fronte alle pesanti critiche, ma si è anche scagliata contro Matteo Salvini, che ha lanciato un pungente tweet all’indirizzo di Sylvestre. “Sono schifata nel leggere commenti razzisti. – ha esordito Elodie in una serie di stories pubblicate su Instagram – Sergio era emozionato, e voi l’avete offeso. Non ve lo meritavate un Inno nazionale cantato da Sergio, questo è il problema.” ha aggiunto.

Elodie punge Matteo Salvini: “Piccolo uomo”

Elodie è visibilmente scossa mentre pronuncia questo sfogo con gli occhi lucidi. “Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Questo è fare del male alle persone gratuitamente. Siete delle brutte persone. Delle m.., anzi” aggiunge la cantante. E prima ancora di questo sfogo, la cantante ha risposto al tweet postato da Matteo Salvini, in cui il leader della Lega ha criticato la performance di Sergio Sylvestre con queste parole: ‘Sbagli L’Inno e saluta col pugno chiuso, ma dove l’han trovato? Povera Italia’!’. Altrettanto pungente la risposta di Elodie: “Non perde mai occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo”.



