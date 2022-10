Elodie e Andrea Iannone/ Prima foto di coppia sui social: insieme a Madrid

Elodie e Andrea Iannone: prima foto insieme sui social

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più. La cantante di “Bagno a mezzanotte” e il pilota hanno ufficializzato la loro relazione con la prima foto insieme sui social: Elodie è abbracciata a Iannone, il quale a sua volta le lascia un dolce bacio sulla fronte. La foto è stata pubblicata dalla cantante nelle storie di Instagram e poi condivisa dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Elodie e Iannone si trovano a Madrid, in Spagna, insieme a degli amici. Nella città spagnola dove hanno trascorso una serata in un pub nel centro, dove hanno immortalato per la prima volta il loro amore. Nei giorni scorsi Andrea Iannone aveva pubblicato sui social alcuni video in cui si era ripreso insieme al Elodie durante una scampagnata nei boschi in bicicletta.

Qualche settimana fa Elodie è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove aveva parlato della sua frequentazione con Andrea Iannone che dura ormai da due mesi: “Andiamo piano, è passato poco tempo, è presto per dirlo”, aveva detto la cantante. Ora invece i due hanno deciso di non nascondere più la loro love story. Prima del pilota, Elodie ha avuto una relazione con il rapper Marracash, al suo fianco dal 2019 al 2021, e una breve frequentazione con il modello Davide Rossi. Iannone invece ha avuto tre fidanzate ufficiali: “La prima a 18 anni, Claudia, con la quale sono stato 7 anni, poi c’è stata Belen Rodriguez e la parentesi con Giulia De Lellis”, ha raccontato qualche mese fa a Verissimo.

