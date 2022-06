Elodie/ Look hot al Tim Summer Hits: lunghe treccine e perizoma in vista!

Elodie, da Celebrity Hunted ai Tim Summer Hits 2022

Non è passato tanto tempo dalla fuga di Elodie Di Patrizi dai temibili Hunters nella serie tv ‘Celebrity Hunted’, né è passato poco dalla sua vittoria che ritroviamo la cantante romana a infiammare il palco di Tim Summer Hits nelle calde giornate di giugno, a testimonianza di un’artista particolarmente apprezzata. Per l’occasione sfoggia un look hot, con pancia scoperta e perizoma in vista. La si ricorda spesso così: tra i banchi del talent show di Amici (dove ha partecipato tra il 2015 ed il 2016 classificandosi al secondo posto ma vincendo comunque il premio Vodafone), con quella sua vocalità graffiante che è tipica di un’artista che non ha assolutamente paura di esprimere ciò che pensa all’interno dei suoi testi. Un’artista a tutto tondo che, a seguito del famoso talent di casa Mediaset, ha avviato una intensa collaborazione con artisti di sicuro importanti nel panorama discografico italiano: Loredana Berté, Emma Marrone, Fiorella Mannoia (tra i più importanti) ed aprendo, come guest star, l’Adesso Tour di Emma.

Una carriera di sicuro proficua che emerge sulla scena musicale nazionale nel 2016 con l’album ‘Un’altra vita’ e che rappresenta il primo successo dell’artista romana: da lì, la strada è tutta in salita. È del 2020 la sua partecipazione alla gara canora sanremese col brano ‘Andromeda’, scritto e prodotto da Mahmood e Dardust: un brano che risente sicuramente degli influssi e della produzione di Mahmood ma che l’artista romana riesce a fare inevitabilmente proprio, classificandosi purtroppo ad un immeritato settimo posto. La storia, tuttavia, è scritta: Elodie riesce ad imporsi come un’icona sul palco ligure, un’icona che sa come fare spettacolo e che continua ad essere presente ancora oggi, con quei toni accesi, talvolta perentori, che l’arte deve saper adoperare.

This is Elodie rompe gli schemi dello streaming

Con ‘This is Elodie’, in cui il brano Andromeda è contenuto, Elodie rompe gli schemi dello streaming, degli ascolti e delle vendite, vincendo definitivamente il disco di Platino. Dell’anno successivo è la pubblicazione di Guaranà ed il ritorno sulla scalinata più difficile d’italia come artista in proprio non partecipante alla kermesse. Da ultimo tra i suoi progetti musicali, ma non meno importante, è il singolo “Vertigine”, a corollario di una pubblicazione musicale ancora in corso e che vedrà la luce in tempi particolarmente brevi.

Artista rispettosa, sempre sorridente, impegnata, con all’attivo modelli come Etta James, Miley Cyrus e, soprattutto, impegnata in attività musicali come i concerti milanesi (le prossime due date saranno a Rimini il 15 Luglio e ad Ostia Lido il 1 luglio), Elodie continua ad incantare il grande pubblico con sempre maggiori sonorità ed influssi della musica internazionale, continuando quei rapporti musicali che la vedono collegata anche ad altri artisti di spicco come la stessa Elisa. Ciò che è certo è che la partecipazione di Elodie ai Tim Summer Hits è sintomo di un pubblico che apprezza questo tipo di artista, che parla e si esprime col linguaggio universale della sua musica, attenta a tutto e sicuramente capace di far spettacolo.

