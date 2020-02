Elodie “Marracash mi fa respirare!”/ “Io e Lele Esposito eravamo incompatibili”

E’ una Elodie a 360 gradi quella che si racconta oggi alle pagine di Grazia dove non solo parla del successo ottenuto partecipando a Sanremo 2020 con la sua “Andromeda” ma anche della sua vita privata che, attualmente, sta andando a gonfie vele. Inevitabile ancora una volta un riferimento al passato, al suo periodo passato ad Amici e al fianco di Lele Esposito, il collega per il quale aveva perso la testa, infine non si può non arrivare al momento felice che sta vivendo nel presente al fianco di Marracash sul quale rivela: “Io e Marracash ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso. Lui crede in me in modo onesto e non perché è il mio fidanzato. Lui guarda lontano mentre io rimango con i piedi per terra, sempre. Lui mi porta su, mi fa respirare”. Proprio riguardo al loro primo approccio l’ex modella e cantante rivela che il video di Margarita è stato galeotto: “Nel video ero in costume, ballavo. Lui mi metteva a disagio. La sera poi gli ho scritto un messaggio per invitarlo a cena, da allora non si sono più lasciati”.

ELODIE TORNA A PARLARE DI LELE ESPOSITO

Altra storia quella che riguarda il suo passato al fianco di Lele Esposito di cui Elodie nell’intervista Grazia ha parlato confermando la rottura per via dei loro caratteri incompatibili: “All’inizio mi sono legata a un ragazzo, Lele. Era molto diverso da me ma è stato il primo a credere nel mio talento insieme a Maria De Filippi. Per la prima volta, lì, ad Amici, in quel posto, mi sono sentita compresa”. Resta il fatto che dopo la trasmissione i due sono andati avanti per un po’, tra alti e bassi e qualche frecciatina, fino a quando la loro relazione non si è chiusa definitivamente.

