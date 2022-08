Elodie spopola in radio/ Ottiene una nuova numero 1 con Tribale!

Elodie regina delle radio con Tribale

É un periodo d’oro storico per Elodie, che dopo la popolarità raggiunta prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi ora si impone come la regina dell’airplay radiofonico, dal momento che la sua ultima hit estiva ha ottenuto in questi giorni un nuovo primato.

Ebbene sì, reduce dal rilascio del singolo estivo Tribale, Elodie celebra il nuovo titolo di regina delle radio conferitole dalla stimata classifica EarOne, che accoglie cioè i brani e gli artisti del momento che registrano il maggior numero di passaggi nelle radio. Tribale, il nuovo singolo che Elodie ha rilasciato per l’estate 2022, lo scorso 12 agosto 2022, ha segnato il suo salto di qualità: dopo essersi imposto a pochi giorni dal rilascio come uno dei tormentoni dell’estate 2022, si è classificatae come la canzone dal maggior volume di passaggi registrati nelle varie radio.

Giovanni Ciacci, sieropositivo al GF vip 7/ Polemica tra vip, Collovati: "Sfrutta la situazione"

Il fortunato singolo di Elodie, Tribale, é certificato disco d’oro da FIMI per i dati di vendita ed é il settimo singolo che sia ad oggi stato rilasciato dall’ex Amici a raggiungere il primato come brano più trasmesso dalle radio.

I precedenti primati Ear-one di Elodie

E in ordine cronologico Elodie é svettata nella classifica EarOne con i seguenti singoli precedenti:

La talpa torna in tv/ Maria De Filippi: "Ora faccio chiarezza..."

2019 Pensare male con i The Kolors (disco di platino)

-2019 Margarita feat. Marracash (triplo disco di platino)

-2020 Andromeda (disco di platino)

2020 Guaranà (doppio disco di platino)

-2021 Vertigine (Disco di platino)

-2022 Bagno a mezzanotte (doppio disco di platino)

-2022 Tribale (disco d’oro)

Insomma, Tribale di Elodie può dirsi a tutti gli effetti la canzone regina dell’estate, complice la heavy rotation che la vede protagonista nelle radio, anche grazie l’influente e massiccia richiesta dei fan di Elodie e fruitori di musica in generale.

LEGGI ANCHE:

Caterina e Sabina Guzzanti sorelle Corrado/ "Fratello molto presente: da piccola..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA