Roberta Capua e il dramma vissuto: i genitori Marisa e Alberto scomparsi

Gli ultimi mesi vissuti dalla conduttrice ed ex Miss Italia sono stati tutto tranne che semplici, visto che la presentatrice Roberta Capua si è ritrovata a fare i conti con il lato negativo della vita, quello della sofferenza vissuta quando i genitori Marisa e Alberto sono morti in poco tempo, poi ci si è messa anche la separazione dal marito e imprenditore Stefano Cascoli, sposato nel 2011, ma evidentemente le nozze non erano adatte a una coppia come la loro, saltata per aria dopo oltre dieci anni di relazione.

Intervistata sulle colonne del quotidiano La Repubblica Roberta Capua ha ammesso di aver sofferto molto per le gravi perdite dei genitori e poi per la fine dell’amore con Stefano, ma adesso prevale la voglia di tornare a sorridere per una delle Miss Italia da tutti riconosciuta come le più belle di sempre: “Non è stato facile, ora sorrido di nuovo alla vita e vorrei condurre un quiz” ha confidato la presentatrice che presto tornerà alla conduzione a fine agosto con Aspettando BellaMa’, che anticiperà il programma titolare guidato come sempre da Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai2.

Roberta Capua ricorda la scomparsa del papà Alberto

Dire addio ai genitori è quanto di più crudele possa esistere nella vita, poi però bisogna fare i conti con la realtà e andare avanti e questo ha cercato di fare la conduttrice rievocando la tragedia, che di recente era tornata a parlare della morte del padre Alberto, avvenuta soltanto tre mesi dopo quella della madre, afflitta da una forma di demenza senile che le aveva fatto dimenticare i ricordi: “Non ci siamo allarmati, sono cose che accadono a molti dopo una certa età, abbiamo deciso di affiancargli, oltre ai medici che lo aiutavano per la ripresa post intervento, una psicoterapeuta che provasse a tirarlo fuori dallo stato di disinteresse e torpore in cui era finito” aveva raccontato l’ex Miss Italia a Vanity Fair.

Roberta Capua ha poi annunciato anche la separazione con il marito Stefano, ma adesso è troppo più grande la voglia di dimenticare il passato e godersi finalmente il presente.