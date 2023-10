Elon Musk chiude X in Europa?/ Digital Service Act dell’Ue troppo “stringente” per Twitter

Elon Musk starebbe pensando ad una decisione alquanto drastica, rimuovere l’intera piattaforma X, ex Twitter, dall’Unione Europea. Come si legge sul sito dell’agenzia Reuters, tale mossa drastica sarebbe da additare ad una risposta all’Ue circa la nuova regolamentazione del Digital Services Act. A partire dallo scorso mese di agosto Bruxelles ha appunto adottato il DSA che stabilisce nuove rigide regole per prevenire la diffusione di contenuti dannosi, vietando e anche limitando pratiche di targeting degli utenti, e infine, condividere specifici dati con regolatori e ricercatori associati.

Se X alla fine non risultasse in linea con queste nuove regole, l’Ue potrebbe decidere di imporre delle sanzioni pari fino al 6 per cento del fatturato annuo, di conseguenza Musk starebbe valutando se conviene ancora mantenere la piattaforma attiva in Europa. Come sottolinea anche Hwupgrade, è noto e risaputo come fra il manager di origini sudafrica e l’Unione Europea non vi sia questo rapporto idilliaco, e recentemente Musk aveva avuto un battibecco con il commissario Thierry Breton inerente la guerra in Israele.

ELON MUSK PENSA DI OSCURARE X IN EUROPA: IL DIBATTITO CON BRETON

In quell’occasione proprio Breton aveva sottolineato quali fossero gli obblighi di X come stabilito dalla regolamentazione Ue in merito alla moderazione dei contenuti online illegali, riferendosi appunto al DSA. Breton aveva quindi chiesto a Musk una tempestiva risposta e che “si mettesse in contatto con le autorità preposte all’applicazione della legge e con l’Europol”.

La replica fu la richiesta di “elencare le violazioni a cui alludi su X, in modo che il pubblico possa vederle”, e il commissario aveva ribattuto dicendo che Musk era “ben consapevole delle segnalazioni su contenuti fake ed esaltazione dei contenuti fake”. Insomma, la situazione è in divenire ma è anche vero che il buon Musk ci ha abituato negli ultimi anni a dei colpi di teatro che spesso e volentieri non si sono poi verificati. In ogni caso nulla è da lasciare al caso e bisognerà capire se X riuscirà a trovare la quadra, rientrando quindi nei ranghi e risultando poi in linea con l’Ue.

