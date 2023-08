Elon Musk: “Combattimento con Zuckerberg si farà a Roma”/ “Ho parlato con Meloni”

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un match di arti marziali miste tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. La battaglia tra miliardari si farà a Roma, la conferma è arrivata direttamente da mister Tesla: “Il combattimento sarà organizzato dalle fondazioni mie e di Zuckerberg, il Live del duello sarà disponibile su X e Meta. Tutto sarà antica Roma, niente di moderno. Ho parlato con il Premier italiano e con il Ministro della Cultura, hanno acconsentito a utilizzare questa location epica. Tutto sarà fatto nel rispetto del passato e del presente dell’Italia”, le sue parole su X. Confermati i contatti con Meloni e Sangiuliano, l’ipotesi più probabile è quella di trovare una formula per fare svolgere l’evento al Colosseo, pista già ipotizzata a fine giugno.

Tapestry NY compra Capri-Versace per 8,5 mld/ "Holding diventerà nuova big del lusso"

Le ultime sul match tra Musk e Zuckerberg

Nel suo intervento social, Musk ha aggiunto che tutto l’incasso sarà devoluto ai reduci di guerra. Per il momento Zuckerberg non ha confermato le parole di mister Tesla, ma già nelle scorse ore erano circolate voci sull’ipotesi Roma, in particolare sull’ipotesi Colosseo. Intervistato nel podcast ‘Hotboxing’ di Mike Tyson, il presidente della Ultimate Fighting Championship Dana White aveva confermato l’incontro con “un team del ministero della Cultura italiano”: “Ho già avuto un incontro con il ministero della Cultura in Italia per organizzare l’incontro al Colosseo se si tenesse”. Come già anticipato, la pista Colosseo era già circolata a fine giugno, ma in quell’occasione il dicastero della Cultura guidato da Sangiuliano aveva smentito presunti contatti con le parti coinvolte.

LEGGI ANCHE:

Reliquia di Padre Pio esposta ai fedeli/ A settembre la festa liturgica del santo di PietrelcinaMarchisio ricoverato in ospedale: "Giramenti di testa importanti"/ L'esito degli esami dell'ex Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA