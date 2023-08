Musk vs Zuckerberg, sfida in diretta streaming su X?/ C’è anche una data, il 26 agosto

Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbero sfidarsi sul ring in un evento trasmesso in diretta video streaming su X, il social di proprietà del miliardario di origini sudafricane che fino a pochi giorni fa era noto come Twitter. Il numero uno di Meta ha proposto anche una data, il prossimo 26 agosto, e attraverso Threads, la più recente piattaforma aperta dallo stesso, ha scritto: “Gliel’ho proposto quando mi ha sfidato ma non mi ha risposto”. Nel contempo il boss di Meta ha lanciato il guanto di sfida al rivale proponendo che la diretta sia fatta “su una piattaforma più affidabile e che possa davvero permettere di raccogliere fondi”.

Mark Zuckerberg, da prodigio della tecnologia a miliardario spietato/ "È una persona nuova"

Elon Musk aveva annunciato che i guadagni derivanti dalla trasmissione dell’incontro, saranno tutti devoluti ad associazione che si occupano di veterani americani. In ogni caso quella che sembrava essere partita come una boutade, si sta trasformando in un reale incontro di arti marziali, e a breve, se tutto andrà come previsto, il numero uno di Tesla, attuale uomo più ricco del pianeta, e il collega Mark Zuckerberg, saliranno su un ring per darsele di santa ragione. L’idea è quella di sfidarsi con le regole della MMA, che in italiano sta per arti marziali miste, all’interno di una gabbia, di modo da da dare alla sfida ulteriore suggestione e accrescere l’hype dei fan e dei curiosi.

Tesla, team ad hoc per ignorare i reclami?/ Reuters: “Così risparmiavano 1.000 dollari a cliente”

MUSK VS ZUCKERBERG, SFIDA IN DIRETTA STREAMING SU X? I DUE NON SI SONO MAI AMATI

Come ricorda Rainews, i due signori non si sono mai amati, come spesso e volentieri accade nel mondo dei miliardari. Del resto lo stesso si può dire di Zuckerberg e Tim Cook, quest’ultimo numero uno di Apple, o di Musk e di Jeff Bezos, il boss di Amazon, altro uomo fra i più ricchi al mondo.

A peggiorare i rapporti fra il CEO di Tesla e quello di Meta, il lancio da parte di quest’ultimo di Threads, di fatto un’applicazione legata a Instagram che assomiglia in tutto e per tutto a Twitter (X). Nel giro di breve tempo l’app ha totalizzato moltissimi iscritti anche se sembra che gli attivi siano davvero pochi. Non ci resta quindi che attendere quindi ulteriori conferme sull’incontro Musk-Zuckerberg che alcuni hanno già ribattezzato la sfida del secolo.

Elon Musk, villa da sogno in Trentino/ Pronto un cottage a forma di tartaruga in Alto Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA