Elon Musk e Grimes si sono lasciati/ “Siamo semi-separati ma ci amiamo ancora”

Elon Musk e la cantante Grimes si sono lasciati dopo tre anni d’amore. Ad annunciarlo è stato il fondatore di Tesla attraverso delle dichiarazioni pubblicate da Page Six. Nonostante la rottura, tuttavia, pare che l’amore tra i due non sia affatto finito. Elon Musk e Grimes, un anno fa, sono diventati genitori del piccolo X A-12 Musk che continua a tenerli uniti. Il fondatore di Tesla, infatti, ha assicuro che i due non sono stanno crescendo insieme il loro bambino, ma continuano ad amarsi e a vedersi.

“Siamo semi-separati ma ci amiamo ancora, ci vediamo spesso e andiamo d’accordo”, ha spiegato lo stessoo Musk in una dichiarazione pubblicata da Page Six. Una separazione serena, dunque, quella tra il manager e la cantante.

Elon Musk e Grimes uniti dopo la separazione

Nonostante non siano più una coppia nella vita, Elon Musk e Grimes continuano a trascorrere diverso tempo insieme per il bene del loro bambino. L’amore che li ha uniti nel 2018 quando hanno iniziato a frequentarsi, nel 2020, è stato coronato dalla nascita del figlio a cui, oggi, entrambi, rivolgono tutte le attenzioni di cui ha bisogno. “E’ soprattutto perche’ il mio lavoro a SpaceX e Tesla richiede che io sia principalmente in Texas o in viaggio all’estero e il suo lavoro e’ principalmente a Los Angeles. Ma ora lei e’ con me e il ‘baby X’ e’ nella stanza accanto”, ha spiegato nella dichiarazione pubblicata da Page Six.

Elon Musk che prima d’incontrare Grimes era stato sposato con la scrittrice Justine Wilson, con cui ha avuto cinque figli e con l’attrice Talulah Riley che ha sposato due volte, torna così ufficialmente single.

