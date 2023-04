Elon Musk “Ergastolo a genitori e medici che sterilizzano bambini”/ La proposta choc

Condanna all’ergastolo per medici e genitori che sottopongono i bambini a interventi chirurgici per il cambio di sesso, ma anche ad altre procedure che alterano la loro vita, perché ritengono di essere transgender. Questo è quanto chiede Elon Musk, attorno a cui si è scatenata una bufera in queste ore. Il caso è scoppiato quando il patron di Twitter ha commentato un tweet di The Redheaded Libertarian, che aveva deriso MSNBC per un articolo in cui si affermava che il governatore della Florida Ron DeSantis sta «distruggendo un intero Stato». Il riferimento è alla recente norma che vieta ai minori della Florida di ricevere bloccanti della pubertà, ormoni intersessuali e di sottoporsi a interventi chirurgici legati al genere, in risposta alle preoccupazioni sugli effetti a lungo termine di tali interventi. La legge mira, dunque, a proteggere i minori dal prendere decisioni irreversibili sulla loro salute riproduttiva prima di essere in grado di comprenderne appieno le conseguenze.

Twitter salvato dai tagli di Musk/ "Cassa positiva, gli investitori stanno tornando"

«Qualsiasi genitore o medico che sterilizzi un bambino prima che sia un adulto consenziente dovrebbe andare in prigione a vita», il tweet lapidario di Elon Musk. Questa affermazione dell’imprenditore e amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha scatenato un acceso dibattito sui social media e nella sfera pubblica, con opinioni divise sulla questione. Alcuni plaudono alla sua presa di posizione, considerandola un modo per proteggere i bambini vulnerabili da procedure irreversibili. Infatti, come Elon Musk, sostengono che i minori non dovrebbero essere sottoposti a sterilizzazione finché non sono abbastanza grandi da comprenderne appieno le implicazioni e fornire un consenso informato.

Twitter "minerà oligopolio media tradizionali"/ Elon Musk punta su concorrenza utenti

ELON MUSK SU CAMBIO DI SESSO: SI INFIAMMA IL DIBATTITO

Tuttavia, c’è chi ha criticato il tweet di Elon Musk, sostenendo che sia eccessivamente severo e priva di “sfumature”. Infatti, sottolineano che gli interventi di riassegnazione del sesso sono procedure complesse che vengono eseguite per una serie di motivi e non tutte comportano la sterilità. Inoltre, evidenziano che ci sono valide ragioni mediche per cui alcuni minori si sottopongono a queste procedure e che una punizione generalizzata dell’ergastolo potrebbe non essere appropriata in tutti i casi. Ma il dibattito innescato dal tweet di Elon Musk solleva anche interrogativi sul ruolo dei genitori e dei medici nel prendere decisioni mediche per i minori. Mentre alcuni sostengono che i genitori e i medici dovrebbero avere l’autorità di prendere decisioni nell’interesse del bambino, altri sostengono che i minori dovrebbero avere il diritto di prendere decisioni sul proprio corpo, compresa la salute riproduttiva, quando si avvicinano all’età adulta. Una cosa è certa: il tweet di Elon Musk ha richiamato l’attenzione sulla necessità di considerare attentamente gli aspetti etici, legali e medici della questione. Come per molti temi controversi, trovare un equilibrio tra la necessità di proteggere i minori e il rispetto dei diritti e dell’autonomia individuale è un compito impegnativo per il quale è indispensabile un’attenta riflessione e un dialogo tra le parti interessate.

Twitter addio, nasce X/ Elon Musk cambia nome a società: la super app è in arrivo

Any parent or doctor who sterilizes a child before they are a consenting adult should go to prison for life — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA