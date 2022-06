Elon Musk, figlio Xavier cambia nome e genere/ “Non voglio più legami con mio padre”

Uno dei figli di Elon Musk, il 18enne Xavier, ha deciso di cambiare nome e genere e di tagliare ogni forma di legame con suo papà. A scriverlo è il noto sito di gossip a stelle e strisce “Tmz”, sempre ben informato circa quanto accade alle star e alle celebrità d’oltreoceano. In particolare, stando a quanto si legge nell’articolo pubblicato online, il giovane Xavier avrebbe maturato la decisione di chiamarsi Vivian Jenna Wilson, assumendo pertanto il cognome materno e rinnegando al tempo stesso quello paterno, tanto che tale scelta sarebbe stata addirittura espressa a chiare lettere circa i documenti ufficiali depositati presso un tribunale di Los Angeles.

Il figlio di Elon Musk, fondatore di Tesla, ha specificato di aver intrapreso questo percorso per una questione di “identità di genere” e per il fatto che “non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o in alcuna forma”.

ELON MUSK, IL FIGLIO XAVIER CAMBIA GENERE E NOME: AUDIZIONE IN PROGRAMMA VENERDÌ

Il miliardario è genitore di sette figli: i primi cinque si chiamano Griffin, Xavier (a breve Vivian), Kai, Saxon e Damian e li ha messi al mondo con la scrittrice Justine Wilson, con cui è stato sposato dal 2000 al 2008. Poi, dall’amore nei confronti della cantante Grimes, sono nati X AE A-XI ed Exa Dark Sideræl.

In base a quanto filtra dagli States, Elon Musk e il figlio Xavier non hanno mai commentato in pubblico la transizione di genere per la quale ha inteso optare il giovane, anche se non manca una battuta del fondatore di Tesla in merito a un argomento del tutto affine: nel dicembre 2020, dunque in pieno periodo pandemico, Musk aveva da un lato espresso il proprio supporto all’intera comunità transgender, costantemente oggetto di bullismo (cyber e non), dicendo anche, però, che “tutti questi pronomi sono un incubo estetico”. Venerdì si terrà l’audizione che stabilirà se Xavier (fratello gemello di Griffin, ndr) potrà diventare Vivian e cambiare cognome.

