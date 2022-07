Elon Musk in visita da Papa Francesco/ “Onorato di aver incontrato il Pontefice”

Elon Musk ha incontrato Papa Francesco. L’imprenditore è stato accolto in udienza privata dal Pontefice nella basilica di Santa Marta, come testimoniato su Twitter. “Onorato di aver incontrato il Papa ieri”, ha scritto il numero uno di Tesla sul suo account Twitter, taggando proprio il profilo in lingua inglese del Pontefice. Al fianco dell’imprenditore statunitense, di origini sudafricane, quattro dei suoi sette figli.

L’incontro tra Elon Musk e Papa Francesco, come rivela Sky Tg 24, sarebbe durato circa un’ora. Si tratta di un’udienza privata nella quale il Pontefice e l’imprenditore hanno affrontato diversi temi e argomenti. Tra questi, le novità della tecnologia al possibile servizio di tutti, per aiutare le fasce di popolazione più bisognose. I due avrebbero inoltre parlato del problema del crollo della natalità, soprattutto nei Paesi più avanzati.

Elon Musk in Italia

Prima della visita a Papa Francesco, Elon Musk aveva postato uno scatto a Venezia con su scritto “Luogo di grandi ricordi”. Insomma, l’imprenditore, probabilmente anche per affari, è impegnato in un viaggio in Italia che lo ha portato fra le altre cose a Roma, dove ha incontrato proprio Bergoglio. All’incontro hanno partecipato quattro dei sette figli del patron di Tesla, ma non c’era la figlia transgender che solo pochi giorni fa ha annunciato al mondo la volontà di cambiare sesso.

Xavier, di 18 anni, cambierà sesso e così anche il suo nome, cercando di tagliare i rapporti con il padre che non avrebbe accettato la sua decisione, tanto che l’adolescente avrebbe dichiarato: “non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o in alcuna forma”. Tutti i ragazzi presentati a papa Francesco sono figli dell’imprenditore e della scrittrice canadese Justine Wilson: i due sono stati insieme tra il 2000 e il 2008.













