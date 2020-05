Elon Musk papà/ Nato il figlio X Ash Archangel: “mamma Grimes e bimbo stanno bene”

Pubblicità

E’ nato il figlio di Elon Musk e Grimes! In queste ore l’imprenditore e inventore sudafricano con cittadinanza canadese e naturalizzato statunitense ha annunciato tramite i social network la nascita del sesto figlio avuto con Claire Boucher, cantante canadese. “Mamma e bambino stanno bene” ha scritto l’imprenditore su Twitter rispondendo alla curiosità dei fan. Elon e Claire sono felicemente innamorati da tempo e proprio due anni fa hanno deciso di uscire allo scoperto partecipando come coppia all’evento Met Gala 2018 di New York. Un amore che a distanza di due anni ha dato i suoi frutti visto che, nel giorno in cui si sarebbe dovuto tenersi il Met Gala 2020, Elon e Grimes sono diventati genitori per la prima volta. Attenzione per l’imprenditore e inventore sudafricano si tratta del sesto figlio, visto che in passato è diventato papà per ben cinque volte dei figli nati dal matrimonio con l’autrice Justin Wilson. Se per il numero uno di Tesla e SpaceX si tratta del sesto figlio, per la cantante canadese è il primo!

Elon Musk sul Coronavirus: “lockdown fascista”

Oltre alla nascita del sesto figlio, Elon Musk in questi giorni sui social si è fatto notare anche per una serie di dichiarazioni sul Coronavirus. In particolare il numero uno di Tesla e SpaceX ha twittato: “i prezzi delle azioni Tesla sono troppo alti secondo me”, un’affermazione che ha fatto poco dopo letteralmente crollare il valore del 10%, pari a 14 miliardi di capitalizzazione. Un tweet che è costato all’imprenditore ben 3 miliardi; ma non finisce qui visto che poco dopo l’imprenditore si è espresso sulla diffusione del Covid-19 e sul conseguente lockdown che ha definito come “fascista” precisando anche di essere pronto a liberarsi di diverse proprietà fisiche per essere più libero. Polemiche a parte, Musk in queste ore sta celebrando la nascita del sesto figlio nato dalla relazione con Grimes. Al momento però non è dato sapere ancora il nome del nascituro, visto che l’imprenditore ha precisato “X Æ A-12 Musk”. Un vero e proprio enigma, che alcuni follower hanno risolto: il bambino dovrebbe chiamarsi X Ash Archangel Musk o semplicemente Sascha 12.



