Elon Musk vs Zuckerberg, “Combattiamo sul ring”/ Il Ceo di Meta “Accetto, dimmi dove”

La sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbe presto trasformarsi in un evento mediatico che si combatterà su un vero ring in una gabbia, questa è la proposta fatta dal nuovo proprietario di Twitter proprio sul social, in un post nel quale commentava l’annuncio di una nuova App, Threads, lanciata da Meta pronta a spodestare l’impero del miliardario sudafricano con funzionalità identiche, ma migliorate, per cercare di rubare quanti più utenti possibili a Twitter. Musk ha scritto nei commenti “Sono pronto ad una sfida sul ring se lui accetta“, e a sorpresa è arrivata la risposta proprio di Zuckerberg, che in una storia di Instagram ha pubblicato, riferendosi alla proposta “Sono pronto, basta che mi dici dove ci vediamo“.

Ora la sfida tra i due è diventata di pubblico dominio, e c’è chi è pronto ad affermare che presto potrebbe svolgersi un vero e proprio combattimento dal vivo, forse organizzato a Las Vegas. Musk aveva scherzato sul fatto di voler lottare in stile MMA, ma poi sono arrivati i commenti degli utenti di Twitter che dopo la risposta del Ceo di Meta hanno avvertito “Attenzione che Zuckerberg è esperto di arti marziali“.

Elon Musk sfida Zuckerberg “Combattiamo dal vivo sul ring a Las vegas”

Elon Musk non è nuovo a provocazioni di questo tipo, recentemente infatti aveva lanciato altre sfide improbabili, di lotta dal vivo, ad esempio quella lanciata al presidente della Bielorussia Lukashenko e a Vladimir Putin. Ora però a quanto pare si fa sul serio, dopo la pubblicazione dello screenshot del commento da parte di Zuckerberg con la scritta “Send me location“, la vicenda è proseguita sui social a colpi di botta e risposta e commenti degli utenti. Musk ha quindi chiuso indicando appunto il ring con un post nel quale ha scritto solo “Vegas Octagon” riferendosi alla famosa arena nella quale avvengono i combattimenti di Mma.

A chi gli ha fatto notare di non essere proprio “in forma perfetta” per affrontare una lotta dal vivo, il Ceo di Tesla ha risposto “Proporrò la mia mossa segreta del tricheco“, cioè quella di sedersi sull’avversario per immobilizzarlo. Come sostengono tutti i media americani, seguiranno sicuramente risvolti interessanti dalla vicenda, visto che Elon Musk non sembra essere tipo da tirarsi indietro quando c’è da combattere, anche perchè ha sottolineato nella discussione di avere uno storico passato fatto di “risse da strada”.











