Elsa Fornero/ “Debito pubblico va restituito, questo vorrà dire aumentare le tasse”

Stop alla moratoria dei debiti col fisco, Elsa Fornero tra i protagonisti del dibattito ieri a Di Martedì. L’ex ministra ha analizzato così la situazione: «Sarebbe stato molto utile se l’amministrazione avesse cercato di distinguere quelli che oggettivamente stanno male e quelli che hanno avuto una buona ripresa».

Elsa Fornero si è poi soffermata sulla crescita economica dell’Italia dopo la flessione causata dalla pandemia: «Questo 6% di crescita del Pil significa che c’è stata una ripresa notevole e questo si deve anche vedere nei bilancio. Qualcuno deve pagare e qualcuno merita uno slittamento».

Elsa Fornero: “Debito pubblico va restituito, necessario aumentare le tasse”

Analizzando poi lavoro e rendita, Elsa Fornero ha acceso i riflettori sul debito pubblico italiano: «Mi pare che si dicano cose un po’ scontate. Il governo sta cercando di razionalizzare la spesa e di evitare comunque che il debito cresca. Noi ci dimentichiamo sempre del grandissimo debito che abbiamo e che è molto cresciuto». Elsa Fornero ha dunque lanciato una frecciatina alla classe politica: «A uno che sta in politica non piace dire che questo debito bisognerà in qualche misura, non tutto, restituirlo e questo vorrà dire aumentare le tasse. Qualche volta bisognerebbe che il politico avesse il coraggio di dire: “Facciamo l’operazione trasparenza, quanto valgono e dove valgono di più le case”. E poi una qualche ristrutturazione del sistema fiscale andrà fatta».

