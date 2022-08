Elton John: “Dicevano che non poteva cantare”/ Britney Spears #1 su iTunes nel mondo

Britney Spears: il ritorno con Elton John in Hold Me Closer le regala la nuova #1 nella classifica iTunes mondiale (Worldwide iTunes Song Chart)

Prosegue inarrestabile il fenomeno musicale del momento Hold me closer, ovvero il remix di Tiny Dancer (hit del 1971) di Elton John, che il baronetto del pop ha realizzato in collaborazione con Britney Spears e rilasciato il 26 agosto 2022. Il nuovo singolo segna il ritorno sulle scene della “Santa del pop”, dopo 6 anni di pausa dalla musica e dopo essersi conquistato, a poche ore dal rilascio, la #1 nella classifica iTunes di almeno 40 Paesi nel mondo, tra cui l’Italia, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, il Brasile, si aggiudica altri importanti traguardi. Anzitutto Hold me closer si impone – per il secondo giorno consecutivo- alla #1, nella pregevole classifica Worldwide iTunes Song Chart, ovvero la classifica di vendita iTunes mondiale dei singoli più acquistati nel mondo. Alle spalle del duetto più iconico degli ultimi anni, resta stabile per il secondo giorno consecutivo, l’ex One Direction Harry Styles con il singolo As It was. A esultare per il nuovo ed importante traguardo di Hold me closer é in queste ore, con un messaggio social il novello marito di Britney Spears, il modello persiano Sam Asghari: “Britney Spears e Elton John hanno la canzone #1 nel mondo, per il secondo giorno consecutivo”.

Hold me closer, prodotta da Andrew Watt, sta mettendo d’accordo critica e fruitori di musica in generale, mostrandosi la fusione perfetta tra il Pop Piano Rock di Elton John, dove il pianoforte é l’elemento più rappresentativo, e il sound dance pop che ha caratterizzato la musica di Britney Spears negli ultimi anni. Ma non é tutto. Perché inoltre il duetto debutta alla #14 tra le Song a segnare il maggior numero di ascolti, su Spotify Global, con oltre 3 milioni di stream.

Britney Spears é quindi riuscita ad avere la sua rinascita personale e artistica, mettendo piede nella casa-studio di registrazione a Beverly Hills (Los Angeles) di Andrea Watt, producer del pezzo- dove la cantante ha registrato i suoi vox per il duetto in all’incirca meno di due ore.

“Ha cantato fantasticamente” ha riferito Elton John ai media, dalla sua casa al Sud della Francia, come riprende la fonte AbsoluteBritney.com. “Tutti dicevano che lei non poteva più cantare. Ma io invece dicevo che lei poteva ed é stata brillante quando ha iniziato e lei può. E alla fine lo ha fatto. Alla fine lo ha fatto e sono rimasto sconvolto da quello che ha fatto”. Anche Andrew Watt ha rotto il silenzio sull’operato di Britney Spears, in studio di registrazione, e non solo, pronunciandosi anche sull’incontro con la reginetta del pop: ” Mi ha chiesto del mio artista preferito -Prince – e io le ho chiesto del suo – lei ha detto – Elton John – il duetto per lei ha significato tanto e lo potete sentire nella sua registrazione vocale. Ha veramente cantato facendosi il cu*o”.

