Elvis Presley Show/ Su Rete 4 il film documentario sulla star del rock

Elvis Presley Show va in onda su Rete 4 a partire dalle 23.25 di oggi, 16 agosto, su Rete 4. Il documentario musicale, realizzato nel 1970 negli Stati Uniti dalla Metro-Goldwyn-Mayer, vede la regia e il soggetto di Denis Sanders, la fotografia di Lucien Ballard e il montaggio di Henry Berman. Il film mostra allo spettatore i concerti tenuti da Elvis Presley durante il Summer Festival di Las Vegas durante l’agosto 1970. Questo fu il primo ruolo non cinematografico per Elvis dal 1956, e la pellicola mostra il ritorno di Presley ai concerti dopo una pausa di anni, in cui si era dedicato appunto alla carriera cinematografica. Del cast quindi fanno parte non attori ma Elvis The Pelvis e svariati altri musicisti: The Imperials, The Sweet Inspirations, Millie Kirkham, James Burton, Glen D. Hardin, Charlie Hodge, Jerry Scheff, Ronnie Tutt, John Wilkinson e Joe Guercio.

Elvis Presley Show, la trama del film

Leggiamo la trama di Elvis Presley Show. L’Elvis Summer Festival all’International Hotel iniziò il 10 agosto 1970, e la troupe della Metro Goldwyn Mayer filmò prove, concerto ed esibizioni dell’11, 12, e 13 agosto in cui vennero eseguiti diversi brani: Mystery Train/Tiger Man, That’s All Right, Mama, I’ve Lost You, Love Me Tender, Patch It Up, You’ve Lost That Lovin’ Feelin’, I Just Can’t Help Believin’, Tiger Man, Sweet Caroline, Heartbreak Hotel, One Night, Blue Suede Shoes, All Shook Up, Polk Salad Annie, Bridge over Troubled Water, Suspicious Minds, Can’t Help Falling in Love, Don’t Be Cruel, You Don’t Have to Say You Love Me. Elvis, oltre alle scene in cui canta, è mostrato mentre si rilassa nella sua stanza d’hotel con vari membri del suo entourage. In mezzo a queste scene canore e di ‘quotidiano’ relax, sono state inserite scene dove i fan spiegano cosa Elvis fosse per loro e altre in cui varie celebrità (tra cui Sammy Davis Jr., Cary Grant, Charo, George Hamilton, Juliet Prowse e Xavier Cugat) arrivano alla serata d’apertura dello show.

