Ema Stokholma nuovo fidanzato dopo Gemitaiz?/ “Sono single da due anni, ho solo un toy boy”

Ema Stokholma, al secolo Morwenn Moguerou, è da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. La dj è stata fidanzata fino agli inizi del 2018 con il rapper Gemitaiz. Nato a Roma il 4 novembre del 1988, Davide De Luca, è considerato uno dei principali esponenti dell’hip hop italiano. Nel 2014 il rapper è stato arrestato per spaccio: “In quel periodo ho avuto molta paura, perché mi sono fatto due settimane di arresti domiciliari, in attesa del processo”, ha raccontato in un’intervista con i ragazzi del Carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Ema e Gemitaiz non hanno mai spiegato i motivi della fine della loro storia: “Una storia bella ma molto complicata”, ha commentato una volta la dj. In occasione del Concerto del 1° maggio 2018 i due ex fidanzati si sono ritrovati vicini per le interviste di rito: il disagio tra i due era visibile e palpabile, ma hanno portato a termine l’intervista con professionalità

Ema Stokholma nessun fidanzato dopo Gemitaiz?

Dopo la fine della sua storia con Gemitaiz, Ema Stokholma non sembra aver avuto altri fidanzati. La dj ha ammesso di fare fatica nei rapporti, a causa anche della sua infanzia difficile con una madre violenta:“Appena entra una relazione in gioco è la fine. Serve una persona che capisca questa cosa. Escono fuori le mie debolezze in una relazione”, ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. E ha aggiunto che la vita di coppia mette a dura prova il suo equilibrio: “Adesso da sola ho un equilibrio, ma quando entra qualcuno nella mia vita, entra in gioco anche la paura dell’abbandono, e una serie di meccanismi di controllo che nascono da quella paura. Forse è vero allora, non sono ancora pronta”. In una recente intervista al Messaggero, Ema Stokholma ha confermato di non avere un fidanzato al suo fianco: “È da due anni che sono single, prima avevo un ragazzo francese che mi ha spezzato il cuore. Ora ho solo un toy boy“.



