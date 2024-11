Ema Stokholma, arriva la frecciata ad Angelo Madonia dopo l’espulsione da Ballando con le stelle 2024

Da giorni non si parla d’altro che dell’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le stelle 2024. Il maestro di danza dello show ha chiuso con lo show di Rai1 per ‘divergenze professionali’ così si legge in una nota del programma. Non sono stati forniti altri dettagli e nel frattempo hanno rotto il silenzio, nell’ordine, Selvaggia Lucarelli, con cui aveva avuto una discussione proprio sabato scorso in diretta e la campionessa olimpica, mentre è stato annunciato che il nuovo maestro di Federica Pellegrini sarà Samuel Peron. Adesso, però, sembra proprio che anche Ema Stokholma, ex fidanzata di Angelo Madonia ha lanciato una pesante frecciata sui social.

Ema Stokholma a La Volta Buona: “Lavoravo per evitare un fidanzato!”/ “La separazione da mio fratello…”

Nello specifico nelle scorse ore sia su X che su Instagram la speaker radiofonica ha ricondiviso un post della sua amica Andrea Delogu sulla celebre canzone What Goes Around… Comes Around di Justine Timberlake che parla di una relazione finita e non nel migliore dei modi purtroppo. Secondo molti utenti social, quindi, Ema Stokholma ha lanciato una pesante frecciata ad Angelo Madonia, fresco di esclusione a Ballando con le stelle 2024, non vi è certezza ma a giudicare da alcune dichiarazioni del passato non sembra impossibile. Sta di fatto che comunque il gesto non è passato così inosservato agli occhi del pubblico, che pensa possa esserci qualche correlazione tra le due cose…

Ema Stokholma: chi è, origini e carriera/ Da modella a conduttrice: il grande successo su Rai Radio 2

Angelo Madonia espulso da Ballando con le stelle 2024, dal passato spuntano dichiarazioni choc di Ema Stokholma

In realtà che non fosse finita nel migliore dei modi la relazione tra Ema Stokholma e Angelo Madonia viene fuori anche dal fatto che in passato la speaker radiofonica ha spesso usato parole al veleno contro l’ex fidanzato. In svariate interviste a Vanity Fair Ema ha confessato: “L’amore bisogna saperlo dare ma anche ricevere. Io ho capito che non devi mai cambiare perché qualcuno ti vuole diversa e non gli sta bene se ti metti un pantaloncino corto, se dici una parolaccia o se metti un rossetto troppo acceso. Sicuramente ho provato ad adeguarmi a uno stile di vita molto diverso dal mio. Ma non voglio più cambiare il mio comportamento per compiacere un uomo. Io sono una donna libera e non faccio niente di male.” Mentre successivamente ha spesso messo like e commentato con approvazione post contro il suo ex.