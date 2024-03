Emanuel Macron difende Brigitte Trogneux: “Nata uomo? Ecco chi è davvero Jean-Michel”/ Duro contro Fake news

Emmanuel Macron difende la moglie Brigitte Trogneux: “Disturbata la nostra intimità”

Da quando Emmanuel Macron è diventato il Presidente della Francia la sua vita privata è finita al centro del gossip e molto scalpore ha fatto e continua a fare la sua storia d’amore con Brigitte Trogneux di 23 anni più grande che ha sposato diciassette anni fa. Non è solo la differenza d’età a far parlare ma anche alcune voci insistenti lanciate da alcune giornaliste secondo il quale la premier dame sia in realtà una transessuale, cioè che Brigitte Macron è nata uomo.

Dopo anni di insinuazioni, il Presidente della Francia ha scelto la giornata della Festa delle donne per smentire categoricamente questa fake news sottolineando come faccia male alla sua famiglia. Nel dettaglio, infatti, stando a quando riporta Vanity Fair citando Paris Match, a margine di un incontro pubblico per la Festa della internazionale della donna, l’8 marzo, Emmanuel Macron ha smentito che sua moglie è nata uomo aggiungendo: “La cosa peggiore sono le fake news e gli scenari inventati. La gente alla fine ci crede e ti disturba, anche nella tua intimità” In questi giorni, invece, l’aborto è stato inserito come diritto nella Costituzione francese.

Emmanuel Macron tuona contro le fake news: smentita la transessualità di Brigitte

Le voci della presunta transessualità su Brigitte Macron girano da tempo ed in passato il Presidente francese Emmanuel Macron e la moglie aveva citato in giudizio per diffamazione la chiaroveggente Amandine Roy di 52 anni e la giornalista freelance Natacha Rey di 48 anni. Entrambe infatti in un video pubblicato su youtube nel dicembre del 2021 sostenevano che Brigitte Trogneux fosse nata maschio ed il suo vero nome fosse Jean Michel Togneaux.

Il processo ha dato ragione a Macron e la moglie Brigitte, e le due donne sono state condannate ad una multa simbolica. E tra l’altro è vero che esiste un Jean-Michel Trogneaux che altri non è, in realtà, che il fratello della premiere dame. Dunque non c’è nessun mistero sulla nascita sulla vera identità di Brigitte.

