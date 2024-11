Emanuela Aureli, chi è l’imitatrice e conduttrice

Tra gli ospiti odierni de La volta buona di Caterina Balivo troveremo la celebre imitatrice Emanuela Aureli, che abbiamo visto di recente sul piccolo schermo nei panni di coach a Tale e quale show di Carlo Conti, dove con le sue abilità ha cercato di portare a livelli di canto importanti i vari concorrenti che si sono avvicendati. Nel corso di una intervista concessa a Bella Ma’, Emanuela Aureli ha tentato di raccontarsi meglio, svelando la sua parte più intima e nascosta: “Non ho maschere, se non quando imito o quando devo interpretare un personaggio, magari questo mio modo di essere non va mai bene fino in fondo, tante volte vengo vista come una persona più debole di quello che appaio e, inoltre, sono da sempre insicura, in tutto” le parole della nota imitatrice.

Samuel Peron è il nuovo ballerino di Federica Pellegrini al posto di Angelo Madonia/ Caos a Ballando 2024

Emanuela Aureli, che ha dedicato la sua vita allo spettacolo e al lavoro, si è inoltre augurata di avere maggior tempo a disposizione in futuro: “Oggi corriamo troppo e ci dimentichiamo di godere delle piccole cose” ha rivelato l’imitatrice.

Emanuela Aureli e la fake news sul figlio autistico: “Non so come sia accaduto”

Qualche tempo fa l’imitatrice e volto di Tale e quale show ha raccontato di aver fatto i conti con alcune gravi fake news riguardanti il figlio Giulio, nato dal matrimonio con Sergio Di Folco, visto che si era parlato di autismo per il ragazzo.

Nuovo tronista Uomini e Donne, i candidati dopo l’eliminazione di Alessio Pecorelli/ Nomi e ipotesi

Emanuela Aureli si è sfogata così a Bella Ma’ di Pierluigi Diaco: “Giulio, ringraziando Dio, è sano e libero, non ha nessun problema, quindi non so come sia nata questa cosa, come genitori volevamo denunciare, poi abbiamo preferito non stare a fossilizzarci su quanto accaduto” le parole di Emanuela Aureli sulla delicata questione.