Emanuela Aureli: “Prima di mio marito Sergio ho sempre sofferto per amore”/ “Incontro in discoteca poi…”

Emanuela Aureli e il marito Sergio Di Folco ospiti a La Volta Buona: dal primo incontro al matrimonio

Ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, Emanuela Aureli e il marito Sergio Di Folco raccontano gli inizi della loro storia d’amore, che è poi diventato un matrimonio felice coronato dall’arrivo di un figlio, Giulio. Emanuela però racconta che l’amore per lei non è stato sempre un bel argomento da affrontare, anzi in passato ha avuto in questo campo di vita molte delusioni.

“Ho sofferto per amore, sono sempre stata tormentata e sfortunata. Ora che guardo mio marito mi sento finalmente fortunata!” ha ammesso la nota imitatrice in diretta su Rai 1. “Lui è generoso e per niente egoista, è altruista, è la mia forza.”

Emanuela Aureli e il marito Sergio Di Folco raccontano la proposta di nozze e l’arrivo del figlio Giulio

Un grande amore quello di Emanuela e Sergio che è nato dopo un primo incontro in discoteca. A raccontarlo su Rai Uno è proprio Sergio: “Noi ci siamo conosciuti in discoteca. Non la conoscevo Emanuela Aureli e nemmeno volevo andare in discoteca. Era il compleanno di un mio amico, mi hanno convinto e lì ho incontrato lei.” Ci sono allora stati i primi sguardi, poi una chiacchierata e da cosa nasce cosa. Di lì a poco è arrivata la proposta di nozze: “L’ho portata a Parigi. La sera l’ho portata sotto la torre Eiffel e lì mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi.” ha aggiunto Sergio Di Folco.

Nel 2015 arriva Giulio, il tanto desiderato figlio: “Io ero al limite dell’età per diventare mamma, – ha raccontato Emanuela Aureli – sapevo però che con Sergio sarebbe stata la mia volta buona. Giulio è un bambino vivace come il padre ma è tanto bravo.”











