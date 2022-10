Emanuela Folliero: chi é, gli ex fidanzati e il marito/ Da annunciatrice programmi Mediaset a presentatrice

Chi è Emanuela Folliero: tra vita e carriera

Si rinnova il consutudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno, format condotto da Serena Bortone, che oggi accoglie tra gli altri ospiti in studio Emanuela Folliero. Nonostante lo sciopero dei mezzi pubblici indetto a Milano, la conduttrice e annunciatrice TV riesce a raggiungere gli studi televisivi di Oggi é un altro giorno per la puntata odierna datata 12 ottobre 2022, dove ha modo di raccontarsi come persona e professionista. Emanuela Folliero nasce a Milano, classe 1965, può definirsi una conduttrice televisiva, attrice, ex modella ed ex annunciatrice televisiva italiana.

È stata il “volto” ufficiale di Rete 4, nonché ultima signorina buonasera, annunciandone il palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018. Nel 1990 inizia a fare l’annunciatrice per la Fininvest: inizialmente come supplente delle annunciatrici di ruolo (comparendo così in tutti e tre i canali del gruppo), poi a partire dall’autunno del 1991 – a seguito dell’abbandono di Cinzia Lenzi – diventa l’annunciatrice ufficiale di Rete 4. Nello stesso periodo conduce la rubrica I Bellissimi di Rete 4, esperienza che svolge ininterrottamente sino al 7 luglio 2018. Negli anni successivi presenta su Italia 1 il magazine musicale Top venti, in onda inizialmente al martedì in seconda serata ed in seguito al sabato pomeriggio all’interno del contenitore Unomania. Diventata molto popolare per il pubblico di Rete 4, presenta numerosi appuntamenti del canale come le rubriche quotidiane Pomeriggio al cinema, Cinema d’estate, gli appuntamenti settimanali di 4×7, Chi mi ha visto?, Affetti speciali, L’Italia del Giro (1997) e per cinque estati consecutive, dal 1998 al 2002, le prime serate di Ballo amore e fantasia.

Emanuela Folliero, il boom negli anni ’90

Non tutti sanno che, dopo un amore vissuto con il batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio si fidanza con il manager Alessandro Salem. Nel 2007 si lega all’imprenditore Enrico Mellano, con il quale ha un figlio. La coppia si separa nel 2009. Nello stesso anno, conosce l’imprenditore Pino Oriccio, con il quale si sposa il 26 settembre 2018.











