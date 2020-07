Emanuela Folliero/ “Io al Grande Fratello Vip? Ecco quale reality vorrei fare..”

Emanuela Folliero si sta godendo qualche giorno di vacanza assieme al figlio Andrea, avuto dall’ex compagno Enrico Mellano. Ne racconta qualche dettaglio nel corso della chiacchierata con Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia. “Oggi siamo in Versilia, ma presto torneremo in Liguria”, ha svelato la Folliero, “Ho anche preso per la prima volta il treno dal lockdown, sembravo un Ghostbuster!” ha poi scherzato. Noi del Sussidiario.net abbiamo allora chiesto a Emanuela se c’è la possibilità di rivederla presto in TV, magari proprio in un reality show come il Grande Fratello Vip. Lei ha negato una possibile partecipazione al format condotto da Alfonso Signorini, dicendosi non allettata dalle dinamiche, tuttavia un reality a cui parteciperebbe c’è.

Emanuela Folliero presto in un reality? “Mi piacerebbe fare…”

“Io farei un reality che non c’è ancora, dove sì ci sono tutte le condizioni di un reality ma dove, magari, lasci qualcosa”, ci ha svelato Emanuela Folliero. Per poi spiegare: “Magari in un luogo in cui puoi aiutare costruire qualcosa, un ponte, una strada…”. Un format nuovo, originale, le diciamo, ma che la Folliero trova di difficile realizzazione perché “purtroppo in TV servono le dinamiche dei reality, le liti…”. A lanciare un’altra idea tutta nuova è poi Francesco Fredella che le chiede “Ti piacerebbe partecipare ad un reality in cui sono presenti tutte le ex annunciatrici?” La Folliero trova l’idea molto carina e nega la possibilità di vedere in un format simile scene di “rivalità femminile”.



