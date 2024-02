Emanuela Grimalda, chi è l’attrice di Gloria?/ “Intrappolata nel ruolo di Ave in Un medico in famiglia”

Emanuela Grimalda, chi è l’attrice di Gloria ospite oggi a La volta buona

Dopo il successo della prima puntata di Gloria, nuova fiction di Rai1, l’attrice Emanuela Grimalda, che nella fiction impersona l’assistente del personaggio interpretato da Sabrina Ferilli, Iole sarà ospite nella puntata di oggi de La volta buona per fornire spoiler ed anticipazioni sulla serie ma anche per rivelare qualcosa in più su di se. Chi è l’attrice Emanuela Grimalda?

Giorgio Gori, chi è il marito di Cristina Parodi/ Il grande amore: "Sono stati anni intensi e bellissimi"

Emanuela Grimalda prima di impersonare un personaggio complesso come Iole in Gloria ha recitato in tantissimi altri ruoli di successo come Ave in Un medico in famiglia. Nata a Trieste il 26 giugno del 1964, ha dunque quasi 60 anni. Dopo essersi diplomata all’Istituto d’Arte e aver frequentato il DAMS a Bologna frequenta la scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone. Il debutto cinematografico avviene nel 1996 con il film Uomo d’acqua dolce, ma il successo vero e proprio arriva grazie alla televisione ed alle fiction come Sei forte maestro, I Cesaroni e Volevo fare la rockstar.

Benedetta e Roberto Parodi, chi sono sorella e fratello Cristina Parodi/ "Mai stata competizione tra di noi"

Emanuela Grimalda, chi è? L’attrice spiazza: “Intrappolata nel ruolo di Ave di Un medico in famiglia”

Sulla vita privata dell’attrice di Iole in Gloria si sa bene poco. Emanuela Grimalda è sposata, ed è diventata mamma a 51 anni, infatti ha un figlio di quasi 9 anni nato l’8 luglio del 2015. Aldilà di questa informazione sulla vita rpivata e sentimentale dell’attrice vige il massimo riservo.

Proprio in un’intervista uscita oggi su TheWom, invece, Emanuela Grimalda ha confessato di essere rimasta per anni intrappolata nel ruolo di Ave di Un medico in famiglia, che le ha dato sicuramente notorietà e successo ma allo stesso tempo l’ha imprigionata in un ruolo ben preciso: “Avevo amato Ave, avevo avuto libertà assoluta nel crearlo a partire da una traccia e mi aveva portato anche una certa sicurezza economica. Ma volevo far altro: ho dovuto aspettare Volevo fare la rockstar per cimentarmi in un ruolo del tutto diverso. Paradossalmente, bisogna dirlo, è qualcosa che accade maggiormente alle donne che fanno il mio mestiere: gli uomini, al contrario, possono fare qualsiasi cosa.”

Elio Arzu, chi è il marito di Emanuela Grimalda/ "Mi sono sposata a 47 anni, difficile scegliere l'abito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA