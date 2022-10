Emanuela Introcci, sorella ritrovata di Sabrina Salerno/ “E’ andata contro tutti”

Emanuela Introcci, la sorella ritrovata di Sabrina Salerno. La soubrette: “Andata contro tutto e tutti”

Emanuela Introcci è la sorella “ritrovata” di Sabrina Salerno. In una intervista a Verissimo, la soubrette genovese sottolinea la tenacia di Emanuela, che si è mossa con determinazione per entrare in contatto con lei, dopo una vita distanti. Le due hanno il padre in comune; un padre che non ha mai accettato Sabrina e che l’ha riconosciuta solo a 46 anni dopo essersi sottoposta all’esame del DNA. “E’ andata contro tutto e tutti, abbiamo dei tratti in comune molto forti perché siamo sorelle a tutti gli effetti”, racconta Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno e il rapporto con la sorella Emanuela: “E’ stata molto accogliente”

Come dicevamo, la sorella di Sabrina, Emanuela Introcci, si è ricongiunta alla Salerno solo a metà degli anni duemila. La soubrette non ha avuto un’infanzia semplice, ma con l’arrivo di Emanuela nella sua vita le cose sono migliorate e hanno preso una piega diversa. “E’ stata molto accogliente nei miei confronti, lei sa che ci sono sempre per lei e lei lo stesso vale per me”, ha raccontato emozionata Sabrina Salerno a proposito di Emanuela. Oggi non si vedono quanto vorrebbero, ma si sentono spesso e vanno d’amore e d’accordo.

