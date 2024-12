Sabrina Salerno ha iniziato le cure per il tumore al seno: l’annuncio della showgirl

Alcuni mesi fa Sabrina Salerno ha annunciato di avere un nodulo maligno al seno e di doversi quindi curare. “Un incubo” ha commentato la cantante e showgirl, che ha poi preso a piene mani il coraggio, trovando nel percorso che la attende “un’opportunità di cambiamento personale profondo”. A distanza di qualche mese da quell’annuncio, oggi Sabrina Salerno ha rivelato di aver iniziato ufficialmente le cure con la prima radioterapia.

Malattia Sabrina Salerno, annuncio choc: “Ho un nodulo maligno al seno”/ “In poche ore mi opero”

“Appena tornata da Parigi sono andata in ospedale e ho fatto la mia prima radioterapia“, ha annunciato Salerno in una story pubblicata su Instagram, ammettendo che per ora si sente bene al punto tale da allenarsi. “Sono andata in palestra stamattina. Stiamo a vedere se radioterapia e palestra possono essere compatibili. Per il momento sì, ma ho appena iniziato, vediamo cosa potrà succedere nei prossimi giorni”, ha raccontato successivamente la showgirl.

Sabrina Salerno, lato b pazzesco all'Acchiappatalenti/ Sexy performance incendia giuria "Vorremmo tutti così"

Sabrina Salerno: dall’annuncio della malattia all’inizio delle cure

È un percorso lungo e difficile quello che attende Sabrina Salerno che, tuttavia, non perde il suo noto sorriso e la sua energia. Lo scorso 18 settembre, con un post, aveva rivelato di essersi sottoposta ad un’operazione al seno dopo il ritrovamento di un nodulo maligno trovato attraverso la mammografia che fa annualmente. “Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita”, aveva poi aggiunto nel suo post, sottolineando l’importanza della prevenzione. Una diagnosi difficile da affrontare, che Sabrina sta però vivendo oggi con grande forza. “La vita è meravigliosa e vi giuro che mai avrei pensato di scrivere una frase simile a dispetto di tutto! Come si cambia…”, sono state infatti le sue parole.