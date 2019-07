Emanuela Orlandi, domani apertura di due tombe in Vaticano/ “Subito prime risposte”

Era stato annunciato nei giorni scorsi: per la famiglia di Emanuela Orlandi domani potrebbe essere una giornata di svolta. Giovedì mattina, infatti, è prevista l’apertura di due tombe presso il Cimitero Teutonico all’interno delle mura vaticane. L’intento, stando a quanto disposto dal promotore di giustizia Vaticano, è quello di verificare se al loro interno possano esserci i resti della giovane 15enne scomparsa misteriosamente il 22 giugno 1983. La decisione si inserisce nell’ambito della nuova inchiesta sul caso e sin da subito potrebbero giungere le prime risposte. Secondo quanto riferisce Repubblica.it, infatti, da un primo esame sulle ossa contenute nelle tombe sarà possibile fare una datazione approssimativa che potrà dire se quei resti possono o meno essere collegati al caso Orlandi. Giovanni Arcudi, professore di Medicina legale a Tor Vergata è stato incaricato dalla magistratura vaticana a compiere tutti gli accertamenti richiesti. E’ lo stesso a spiegare: “Da questa prima analisi delle ossa possiamo proporre una datazione, certamente approssimativa, ma per i periodi che a noi servono, di 50, 100, 200 anni, la possiamo fare. Possiamo distinguere se è un osso di 10 anni o che è stato lì 50 anni o 150 anni. Possiamo fare già la diagnosi di sesso, se le strutture ossee risulteranno tutte ben conservate. Potremmo anche arrivare ad escludere che i resti scheletrici appartengano a persone diverse rispetto a quelle due che sono state sepolte lì”.

EMANUELA ORLANDI, APERTURA TOMBE IN VATICANO

Saranno due le tombe oggetto di analisi nell’ambito degli accertamenti sul caso di Emanuela Orlandi. Nello specifico si tratta della “Tomba dell’Angelo” in cui fu sepolta la principessa Sophie von Hohenlohe, deceduta nel 1836 e quella attigua che ospita i resti della principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo, morta nel 1840. Oltre al personale del Centro operativo di sicurezza della Gendarmeria, saranno presenti sul posto al momento dell’inizio delle operazioni anche i familiari della stessa Emanuela Orlandi, con il proprio legale e perito. L’esame morfologico sarà immediato ma anche in caso di risposte negative sarà comunque eseguito il test del Dna. A tal proposito ha spiegato il medico legale: “verrà fatto in ogni caso, per raggiungere delle certezze e per escludere in maniera definitiva che nelle due tombe ci sia qualche reperto attribuibile alla povera Emanuela Orlandi”. Ovviamente in merito a questo secondo accertamento i tempi variano in base allo stato di conservazione degli stessi resti. “Possono essere necessari 20 giorni, 30 o anche 60 perché talvolta bisogna ripetere l’esame”, ha spiegato ancora Arcudi. Questo perchè, ha chiarito ancora, per una identificazione certa occorre estrarre non solo il Dna mitocondriale ma anche quello nucleare che tuttavia è soggetto a importanti variazioni a causa degli eventi atmosferici, rendendo dunque più complesso il lavoro.

