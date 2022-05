Emanuela Rose, attrice inglese, “rapita e sedotta da alieno”/ “S*sso meglio di umani”

Emanuela Rose, attrice britannica, ha rivelato nel corso della trasmissione This Morning di essere stata “rapita da un alieno invisibile” mentre era nel suo appartamento a Londra e che quest’ultimo la avrebbe “sedotta”, tanto che adesso i due si starebbero frequentando. La ragazza si è presentata in studio con un pupazzo verde di plastica proprio a forma di extra-terrestre, specificando però che si trattava soltanto “una rappresentazione simbolica” del vero partner.

La protagonista di questa bizzarra vicenda, come riportato dal Daily Mail, ha raccontato inoltre come ha conosciuto il suo amato. Lei aveva pubblicato un post su Instagram in cui si lamentava di non trovare nessuno di interessante su Tinder e di essere quindi disposta a incontrare qualcuno di un pianeta diverso. È così che gli alieni l’avrebbero rapita e le avrebbero presentato Emmanuel (da qui il suo nuovo nome, che in realtà è Abbie Bela). I due adesso pare vogliano sposarsi e hanno persino dei rapporti sessuali. “Fa l’amore meglio di qualsiasi terrestre. Se sei stanca degli uomini, ti consiglio gli alieni. Amano la luce e sono energia pura”, ha detto nel corso della trasmissione.

Emanuela Rose, attrice inglese, “rapita e sedotta da alieno”: scoppia la polemica

Dopo le dichiarazioni rilasciate dall’attrice inglese Emanuela Rose a This Morning in merito al fatto di essere stata “rapita e sedotta da un alieno invisibile”, come era prevedibile, è scoppiata la polemica. Il video della sua ospitata è diventata virale sui social network di tutto il mondo. Le critiche sono state riservate sia alla diretta interessata sia al programma stesso. “È fantastico vedere #ThisMorning tornare alle origini e accogliere ospiti malati di mente per far ridere il pubblico”, scrive un utente. E un altro: “Cosa sto guardando? Innamorata di un alieno gonfiabile?! Questa donna ha bisogno di aiuto, non di pubblicità. Lo show negli ultimi mesi è decisamente peggiorato #ThisMorning”.

