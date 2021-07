Emanuela Tittocchia “All’Isola mi è mancato il sess*”/ “Ai maschi ormoni bloccati!”

In un’intervista al settimanale Di Tutto, Emanuela Tittocchia ha svelato tutti i segreti dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha infatti raccontato tutto quello che non si vede in Tv, a partire dal cibo e dai bisogni. “Mangiare di nascosto? Falso, mangiava solo quello che ci dava la produzione, cioè 30 grammi di riso bianco a pranzo e 50 grammi a cena. – ha spiegato l’opinionista, aggiungendo che – Non c’era nessun tipo di condimento, né olio, né sale, e poi avevamo i famosi cocchi ma nessuna persona della produzione ci ha dato cose extra.” In merito al sonno: “Si dormiva per terra su una stuoia mezza rotta, senza coperte, senza cuscino, sulla sabbia.” E ancora “L’acqua, invece, era solo per bere e ogni tipo di lavaggio avveniva nell’acqua di mare.”

Emanuella Tittocchia svela i segreti dell’Isola dei Famosi: dai bisogni al sess*

Emanuela Tittocchia ha poi raccontato come era gestita la questione WC: “I bisogni si fanno in un secchio molto alto, molto largo, posto in bilico su una salita, obliquo, coperto con delle palme secche; è stato veramente un’impresa ardua. – ha spiegato infatti che – Il riso e il cocco sono astringenti, la produzione ci aiutava, ci dava delle pillole.” Così ha rivelatoche quanto accaduto a Supervivientes è capitato anche all’Isola “Molti naufraghi sono dovuti ricorrere a clisteri”. Non è mancato, sul finale, una rivelazione piccante: “Se mi è mancato il sess*? A me sì, agli altri no, anzi i maschi dell’Isola, tra cui Andrea Cerioli, per la fame e per la fatica gli ormoni erano bloccati […] a me, non avendo fame, è aumentato l’istinto. Ero rilassata in mezzo alla natura che mi ha risvegliato tutti i sensi”.

