Emanuela Tittocchia eliminata all’Isola dei Famosi?/ “Sogno Awed e i suoi massaggi..”

Emanuela Tittocchia eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Emanuela Tittocchia ha raggiunto la pace dei sensi all’Isola dei Famosi 2021 e la guerriera dei primi giorni sembra aver lasciato il posto ad una vera e propria gattina. Non sappiamo ancora cosa succederà a poche ore dalla diretta di questa sera, ma quello che è certo è che l’attrice ha discusso poco in questa settimana e i più cattivi potrebbero pensare che tutto sia legato all’ennesima nomination che la vede questa sera al televoto, ma sarà davvero così? Lasciata la sua Playa arrivista, anche per lei, così come i suoi colleghi Arrivisti, è giunto il momento di stare insieme ai Primitivi e questo ha scombussolato un po’ gli equilibri di tutti e specie di Andrea Cerioli che non ha gradito questa invasione e nemmeno il fatto che alcuni abbiano rubato il suo divano.

Ma cosa ne è stato adesso della combattiva Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi 2021? In molti sono convinti che si sia un po’ placata sperando di evitare l’eliminazione di questa sera e, fino al momento clou, abbia deciso si ripiegare su Awed. Lo youtuber ha ricevuto non poche coccole dall’attrice che addirittura per lui si è munita di sassi e pazienza per sbucciargli cinque mandorle. A quel punto lui si è avvicinato per ricambiare il favore lanciandosi in uno dei suoi massaggi e lei a quel punto ha ammesso di sognarli di continuo insieme al momento in cui potranno andare a cena fuori, in un bel ristorante, a mangiare insieme a lume di candela e tutto quello che servirà… i due avranno davvero una relazione dopo la fine del programma?

