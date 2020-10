Emanuela Tittocchia furiosa in tv/ “Anoressia? Stavo morendo, 7 anni senza ciclo..”

A Mattino5 si parla di anoressia e tutto per via degli attacchi di Claudia Letizia a Taylor Mega sui social. La burrosa attrice è convinta che l’influencer sia anoressica e questo suo esibire un corpo molto magro non fa altro che spingere le sue giovani follower ad ammalarsi o mangiare male. Inutile dire che in trasmissione tutte attaccano la Letizia perché rea di questo intervento che forse nasconde solo la voglia di farsi un po’ vedere in tv o sui social. La più furiosa del parterre di opinionisti però è Emanuela Tittocchia che anoressica lo è stata per davvero: “La vera responsabilità di qualcuno ce l’ha Claudia Letizia nei confronti dei suoi figli, l’anoressia non è che uno si ammala perché vede uno magro e vuole essere magro. Mi piacerebbe che quando uno parla dell’anoressia sapesse di cosa sta parlando perché si muore di questa roba, ma si muore perché uno ha problemi relazionali con la famiglia, è qualcosa di più profondo e di intenso, più delle quattro cavolate che sento dire”.

Emanuela Tittocchia furiosa a Mattino5 contro Claudia Letizia: “Anoressia? Stavo morendo, 7 anni senza ciclo..”

A quel punto Claudia Letizia ha provato a rispondere ma finendo per essere interrotta dall’attrice: “Io vado negli ospedali e dalle ragazze, ma che ne sai tu..” e a quel punto la mora rilancia: “Ti posso rispondere… ti puoi anche arrabbiare, non ti permettere che ne sai tu lo dici a tua sorella, parlo perché conosco bene le cose. Non l’ho avuta io ma qualcuno vicino a me..”. A quel punto è di nuovo l’ex volto noto di Centovetrine che rilancia: “L’anoressia è un dolore dell’anima profondissimo che spesso ha radici nei rapporti familiari, chi sceglie di non mangiare vuole arrivare alla morte… io sono stata senza ciclo mestruale per sette anni, stavo morendo perché avevo lacerazioni interiori, è una cosa superficiale e sbagliata, un messaggio terribile il tuo”.

