Emanuela Tittocchia Vs Biagio D’Anelli “Grandissimo bugiardo”/ Lui “Cerchi vendetta!”

Scoppia una nuova lite nel salotto di Pomeriggio 5 tra Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia. L’argomento è ancora una volta Miriana Trevisan e la presunta amicizia che avrebbe proprio con la Tittocchia. Biagio in studio rivela però di aver chiesto alla Trevisan se davvero conoscesse la Tittocchia e di aver ricevuto in risposta “Ci ho parlato una volta”. Parole che dunque smentirebbero l’amicizia di cui parla Emanuela.

Quest’ultima, però, non ci sta e accusa Biagio di mentire: “Sei un grandissimo bugiardo! Sei finto e la prendi in giro”, ha dichiarato, riferendosi proprio a Miriana. La tensione sale così come i toni tra i due. Biagio, però, non riesce a comprendere le motivazioni dell’astio della sua ex, e la accusa: “Sono passati quattro anni e ancora cerchi vendetta”.

Emanuela Tittocchia Vs Biagio D’Anelli: lite a Pomeriggio 5

Emanuela Tittocchia non accetta l’ultima accusa di Biagio D’Anelli e anzi gli ricorda di aver vissuto momenti difficili anche a a causa sua: “Non toccare alcuni punti, sai quanto ho pianto e anche con te! Io mi sono fidata di te e tu di nuovo mi hai preso in giro su tutto! Tu abbindoli le persone e con me lo hai fatto spesso.” Biagio la stuzzica, chiedendole se sia ancora innamorata di lui dopo quattro anni, cosa che spiegherebbe il suo atteggiamento; Emanuela però nega. Prima che si scateni nuovamente lo scontro è Barbara D’Urso ad intervenire per fare un importante annuncio.

